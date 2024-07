An Absperrungen und Baustellen haben sich die Anwohner in der Haardter Straße während der umfassenden Sanierung vor ihrer Haustür gewöhnt. 20 Monate lang waren die Bauarbeiter zugange, bevor die für drei Millionen Euro modernisierte Straße am 22. Dezember vergangenen Jahres für den Verkehr freigegeben wurde. Restarbeiten an Gehwegen und im Bereich der Mauer am Rosengarten folgten im Frühjahr.

Mittlerweile sind Sommerferien, und da fragt sich so mancher: Warum stehen in der Haardter Straße noch immer Absperrungen auf dem Gehweg? Soll das beim nass-warmen Wetter prächtig gewachsene Kraut hinter dem Absperrgitter vor Störungen bewahrt werden?

Nicht ganz, wie man aus der städtischen Pressestelle erfährt. Denn da , wo jetzt das Kraut blüht, soll später ein Baum in der Baumscheibe gedeihen. „In den jetzigen Sommermonaten würde sich eine Pflanzung nicht anbieten, da die Gefahr zu groß ist, dass der Baum nicht richtig anwächst“, erklärt die Stadt. Die Absperrungen dienten bis zum Herbst als Schutz für Fußgänger, damit sie nicht über das Loch im Gehweg stolpern.