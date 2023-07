Weltgebetstag mitten im Juli?! Der findet doch immer am ersten Freitag im März statt. Doch alles stimmt. „Wir wollen damit die Bedeutung des Weltgebetstags hervorheben und in Erinnerung bringen“, sagt Pfarrerin Martina Horak-Werz. Unter dem Motto „Über Länder – über Meere – Verbunden mit Frauen weltweit“ soll am Freitag ab 18 Uhr im Protestantischen Gemeindezentrum Branchweilerhof miteinander gefeiert, gesungen, getanzt und gegessen werden. Gemeinsam laden katholische, evangelisch-methodistische und protestantische Frauen in Neustadt zum Weltgebetstagsfest ein. Musikalisch und choreografisch wird das Fest von der ökumenische Frauenmusikgruppe NotaBene und der Weltgebetstags-Tanzgruppe begleitet.

Der Weltgebetstag ist die älteste weltweite ökumenische Bewegung, die Frauen auf der ganzen Welt verbindet. Er ruft zur Solidarität und Gleichberechtigung auf, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Jedes Jahr wird der Weltgebetstag von Frauen eines anderen Landes vorbereitet. Sie stellen darin vor, welche Freuden, Sorgen und Nöte sie haben.

Stelle unbesetzt

Auch in Deutschland hat der Weltgebetstag dazu beigetragen, dass viele Frauen mittlerweile eine neue, selbstbewusste Rolle innerhalb der Kirche einnehmen. „Gerade in der katholischen Kirche war das besonders wichtig. So konnten wir Frauen endlich auch einmal selbst einen Gottesdienst leiten“, betont Monika Kreiner, Referentin der katholischen Frauenseelsorge im Bistum Speyer. Doch auch in der evangelischen Kirche gab es viele neue Impulse, und vor allem die ökumenischen Beziehungen zwischen den Gemeinden profitierten davon. Allerdings sind gerade für die Frauenarbeit die finanziellen Mittel knapp bemessen. So ist zurzeit auf der evangelischen Seite die Stelle für die Weltgebetstagsarbeit unbesetzt. Das sollte aber nicht zum Dauerzustand werden. „Wir gehen fest davon aus, dass diese Stelle bald wieder besetzt wird, damit diese wichtige Arbeit ökumenisch-paritätisch ausgeführt werden kann“, fordert Horak-Werz.