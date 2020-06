Warum wird eine Wohnanlage Ecke Wald-/Maxburgstraße auf der Hambacher Höhe gern als „Indisches Grabmal“ bezeichnet? Diese Frage beschäftigt eine Bewohnerin: „Wir wohnen seit 30 Jahren hier, und ich habe den Namen immer wieder gehört, aber keiner konnte mir sagen, woher er kommt.“ Weil der Begriff jüngst auch in einem Artikel über Bauprojekte auf der Hambacher Höhe aufgetaucht war, meldete sich die Leserin bei der Redaktion.

„Vielleicht kommt der Name daher, dass die Anlage so hässlich ist wie das indische Grabmal schön“, hat sie bereits nach einer Erklärung gesucht. So richtig zufrieden ist sie damit aber nicht. Eine andere Anwohnerin der Hambacher Höhe erinnert sich, dass das Gebäude schon beim Bau so genannt wurde. Warum, weiß sie aber auch nicht.

Geht es um ägyptisches Grabmal?

In Kreuzworträtseln wird gern nach einem indischen Grabmal gefragt. Gemeint ist der Taj Mahal am Rande der Stadt Agra. Das ohnehin berühmte Mausoleum wurde noch bekannter, als Lady Di 1992 allein auf einer Bank vor dem Taj Mahal für Fotografen posierte und so den Gerüchten über ihre kaputte Ehe mit Prinz Charles neue Nahrung gab.

Der Taj Mahal ist ein schönes Gebäude – das kann man über die Wohnanlage auf der Hambacher Höhe aber beim besten Willen nicht sagen. Vielleicht ist deshalb eher ein „Ägyptisches Grabmal“ gemeint: Die Mastaba waren Grabstätten in der altägyptischen Kultur, deren geometrische, gedrungene Form durchaus einige Ähnlichkeit mit der Neustadter Wohnanlage hatte.

Leser gefragt

