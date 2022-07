Wer am Haßlocher Hannah-Arendt-Gymnasium den Leistungskurs Sport gewählt hat, verbringt jedes Jahr traditionell eine Schwimmwoche im Mußbacher Schwimmbad. Dort sollen der Zusammenhalt gestärkt und die Schwimmkünste verbessert werden. Was vielleicht den einen oder anderen Spaziergänger auf den Feldwegen rund um das Mußbacher Freibad irritiert. Denn dort tummeln sich dann schon Stunden vor der offiziellen Öffnungszeit zahlreiche Kinder und Jugendliche. Dabei sind doch noch gar keine Sommerferien.

Dahinter steckt die Kooperation einiger Schulen mit dem Förderverein, der das Schwimmbad betreibt. Das Hannah-Arendt-Gymnasium aus Haßloch kommt schon seit 1997 nach Mußbach. Damals hat Reinhard Wenz, ein inzwischen pensionierter Lehrer, das Schwimmcamp das erste Mal organisiert. „Es gab immer Probleme, das Schwimmen im Lehrplan zu integrieren“, erzählt Wenz. „Das ganze Drumherum mit Anreise zum Schwimmbad und Umziehen kostete viel Zeit, und man hat ja nur eine Doppelstunde.“

Überraschung am späten Abend

Weil Wenz damals im Vorstand des Fördervereins war, kam er auf die Idee mit der Schwimmwoche vor den Sommerferien. Seitdem fahren alle Haßlocher Sport-Leistungskurse jedes Jahr – mit Ausnahme der Corona-Zeit – eine Woche lang in das Schwimmbad und zelten dort. Auch die Neuntklässler, die am G8-Gymnasium den Sportleistungskurs für die Oberstufe gewählt haben, sind mit dabei. Dass es sie nun schon so lang gebe, zeige die Beliebtheit, die die Schwimmwoche bei den Schülern genieße, sagt Carolin Helfrich. Sie ist Sportlehrerin am Hannah-Arendt-Gymnasium und betreut einen der Leistungskurse. Die Beliebtheit liege zum einen an den vielfältigen Sportarten, die man auf dem großen Gelände ausüben könne. Aber auch der soziale Aspekt spiele bei Schulfreizeiten immer eine große Rolle.

Dabei fallen den Schülern immer wieder neue Wege ein, die Freizeit zu etwas Besonderem zu machen. „Letzte Nacht bin ich von Geräuschen vor meinem Camper wach geworden. Als ich schauen wollte, was los ist, hätte ich fast meine Fürsorgepflicht verletzt“, erzählt Carolin Helfrich schmunzelnd. Beinahe wäre sie nämlich auf einen der schlafenden Schüler getreten, die spontan beschlossen hatten, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen.

Wichtige Schwimmkurse

Auch Jürgen Abel, der Vorsitzende des Schwimmbad-Fördervereins, freut sich über die vielen Schüler. Neben dem Hannah-Arendt-Gymnasium nutzen auch die Grundschulen aus Mußbach und Gimmeldingen sowie die Neustadter Georg-von-Neumayer-Realschule plus das Schwimmbad. Bei den Grundschülern gehe es vorwiegend um Freizeitspaß, aber auch sie sollen das Schwimmen und Tauchen lernen.

Für ihn sind die Angebote an die Schulen und die eigenen Schwimmkurse eines der wichtigsten Argumente für den Erhalt der Schwimmbäder in Neustadt. „Durch die Pandemie hat sich die Lage noch mal massiv verschlechtert, weil immer weniger Kinder richtig schwimmen können“, so Abel. So habe gerade erst die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Hamburg gewarnt, dass nur die Hälfte der Kinder nach Abschluss der Grundschule schwimmen könne. Im Mußbacher Schwimmbad will man daher möglichst viel tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.