Die Neustadter Waldstraße wirkt derzeit wie ein Werk eines Verhüllungskünstlers: alle paar Meter ein abgedecktes Verkehrsschild. Was ist da bloß los? Stadtsprecher Tobias Grauheding zufolge wird das Projekt „Halteverbote für die Stadtreinigung“ wie vom Stadtrat beschlossen nun auch auf die Waldstraße ausgedehnt. Das heißt, dass dort mittwochs (10 bis 11 Uhr) und donnerstags (8 bis 9 Uhr) im jeweiligen Bereich nicht geparkt werden darf, damit die städtische Kehrmaschine gut durchkommt und alles sauber machen kann. Und genau diese Informationen sind derzeit noch blau verhüllt: Es handelt sich laut Grauheding um feste Halteverbotszeichen samt Tag und Uhrzeit. Die Halteverbote für die Kehrmaschinenreinigung wurden schon im Afrikaviertel sowie in der Huttenstraße, Pulverturmstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Hindenburgstraße umgesetzt. Nun folgen noch Maxburgstraße und Schlachthofstraße. Und wann hat die Verhüllungsaktion in der Waldstraße ein Ende? Grauheding: „Die Verkehrszeichen sollen in einigen Tagen durch das Entfernen der Abdeckungen gültig gemacht werden, natürlich mit etwas Vorlauf.“