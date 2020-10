Demokratie und Nazi-Diktatur: Diese beide Begriffe vereint eine Stadtführung in Neustadt, die vor allem junge Leute anbieten. Mit dabei ist immer ein Koffer. Ein alter Koffer. Auf der einen Seite steht Neustadt/Gurs, auf der anderen Auschwitz.

Eine Stunde hatten jene jüdischen Mitbürger Zeit, an deren Türen am 22. Oktober 1940 uniformierte SA- und SS-Angehörige klingelten. Eine Stunde Zeit, um einen Koffer mit dem Notwendigsten zu packen. Durch den deutschen Südwesten ging es dann in „Sonderzügen“ ins südfranzösische Gurs – dort warteten Holzbaracken in einem Sumpfgebiet auf mehr als 7000 Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland. Viele starben schon dort, fast alle Überlebenden später im Vernichtungslager Auschwitz.

80 Jahre ist das her. Der Bezirksverband Pfalz erinnert in zahlreichen Veranstaltungen daran. Eingereiht hat sich auch die Stadt Neustadt, zusammen mit der Neustadter Gedenkstätte für NS-Opfer. In der Martin-Luther-Kirche wird am 22. Oktober um 18 Uhr der Gurs-Opfer gedacht, dieser ersten großangelegten Deportation jüdischer Bürger im Dritten Reich. Mit dabei sind der Historiker und Gurs-Experte Roland Paul, der Filmemacher Martin Mannweiler sowie Schülerinnen und Schüler. Und im besten Fall mindestens 50 alte Koffer.

Eindringlich vor Augen führen

Die Koffer sollen mit Namen jener Menschen beschriftet werden, die damals aus Neustadt und seinen Weindörfern deportiert wurden – eine Art Stolperstein der anderen Art. Statt vor dem früheren Wohnhaus jüdischer Mitbürger im Boden eingelassen, würden sie aufgereiht für ein eindringliches Bild bei der Gedenkveranstaltung sorgen. Danach wäre die Neustadter Gedenkstätte im Quartier Hornbach ihr neues Zuhause.

Der Förderverein Gedenkstätte hofft nun darauf, dass noch so manches alte Stück auf pfälzischen Dachböden oder in Kellern schlummert. Auch wenn viele Menschen die Corona-Krise zum Anlass genommen haben, gründlich auszumisten. Wer noch einen Koffer aus jener Zeit hat, kann ihn an der Gedenkstätte abgeben, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Doch würde der Förderverein auch vorbeikommen und den Koffer abholen: Potenzielle Spender können sie unter der Telefonnummer 0172/7474419 oder per E-Mail an info@gedenkstätte-neustadt.de erreichen.

„Stadt der Demokratie“

Dass die besonderen Stadtführungen in Neustadt Demokratie und Nazi-Diktatur verbinden, hat im Übrigen einen guten Grund. Hoch oben das Hambacher Schloss als Wiege der deutschen Demokratie. Und unten, mitten in der Stadt, die Villa Böhm, Dienstsitz des NSDAP-Gauleiters Josef Bürckel, einer der Hauptverantwortlichen für die Deportation nach Gurs. Wiege und Totenbahre der Demokratie zugleich – Anlass für den Stadtrat jetzt zu beschließen, dass sich Neustadt als „Stadt der Demokratie“ profilieren soll. Dazu gehört auch in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, sich als außerschulischer NS-Lern- und Gedenkort zu etablieren.