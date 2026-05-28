Die starren Fronten im Lambrechter Stadtrat haben mal wieder eine Pseudodebatte um Kleinigkeiten geführt.

Bei der jüngsten Sitzung des Lambrechter Stadtrats waren im Vergleich zu anderen Ratssitzungen der Stadt nur relativ wenige Zuhörer. Und die gingen nach einiger Zeit, beneidet von denen, die da bleiben mussten. Denn was die Ratsmitglieder boten, war alles andere als eine Sternstunde. Es ist positiv, wenn in einem Ratsgremium diskutiert wird. Doch eine wirkliche Diskussion war das nicht, was da geführt wurde, sondern ein unstrukturiertes Hin und Her, überwiegend um Kleinigkeiten.

Hintergrund dieser fast unerträglichen Pseudodebatte sind die starren Fronten im Lambrechter Stadtrat. Die FWG auf der einen Seite, unterstützt von den fünf Ratsmitgliedern von SPD, SWG und BSW. Und Bürgermeister Andreas Ohler (CDU), unterstützt von einem Teil der CDU-Ratsmitglieder, auf der anderen Seite. Und dann sind da noch die anderen CDU-Ratsmitglieder und die beiden Grünen irgendwo dazwischen.