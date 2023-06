Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So schnell kann es gehen: Vor einem Jahr war Marcel Schwill als Neustadts Klimaschutzmanager gewissermaßen Einzelkämpfer. Nun ist er Chef einer Stabsstelle. Was das für den Klimaschutz bedeutet, und was er und sein Team planen.

Neustadt will besser werden – auch beim Klimaschutz.