47-mal hat der Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr seit der Kommunalwahl 2019 getagt. Da es für den Ende September 2019 zum Bau- und Verkehrsdezernenten gewählten Bernhard Adams die erste Legislaturperiode in seiner neuen Funktion war, hat er das Gremium am Dienstagabend in der letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am 9. Juni mit einer persönlichen Note überrascht. Denn für das Ausschussmitglied, das an den meisten Sitzungen teilnahm, gab es eine Flasche Wein. „Von mir persönlich“, so Adams. Er wolle damit Danke sagen: „Die Zusammenarbeit mit allen war sehr angenehm.“ Über Wein und Umarmung durfte sich Friderike Graebert (Grüne) freuen. Sie verpasste keine einzige Sitzung und lag damit vor Christoph Bachtler (FWG), der in den fünf Jahren zweimal fehlte.