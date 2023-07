Am Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift ist erstmals eine Kardiokapsel eingesetzt worden. Der Chefarzt der Medizinischen Klinik 1, Privatdozent Hubertus von Korn, erklärt, was es mit dem kleinsten Herzschrittmacher der Welt auf sich hat.

Was verbirgt sich hinter der Kardiokapsel?

Die Kapsel ist weniger als ein Zehntel so groß wie ein herkömmlicher Schrittmacher. Von Korn vergleicht sie mit einer etwas größeren Vitamintablette. Sie verfüge dennoch über die neueste Herzschrittmachertechnologie und könne minimalinvasiv über einen Katheter direkt ins Herz eingesetzt werden. Von Korn: „Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrittmachern sind bei der Kardiokapsel weder Drähte (Elektroden) erforderlich, noch muss operativ eine Tasche unter der Haut angelegt werden. Die Kardiokapsel werde direkt an der Herzwand verankert und gebe dann elektrische Impulse für die Herzaktivität ab. Die Lebenszeit der Batterie in der Kapsel beträgt rund zehn Jahre. „Ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit nun auch den Patienten im Hetzelstift anbieten können und damit nahezu alle Möglichkeiten eines kardiologischen Maximalversorgers vorhalten.“ Das System reagiere auf den Aktivitätsgrad des Patienten, indem es die Schrittmachertätigkeit jeweils automatisch anpasse.

Wie viele Menschen brauchen überhaupt einen Herzschrittmacher?

Laut Hubertus von Korn werden am Hetzelstift pro Woche ein bis zwei Schrittmacher eingesetzt. „Das ist ein häufiger Eingriff.“ Weltweit werden jährlich über eine Million Schrittmacher eingesetzt.

Wozu ist ein Herzschrittmacher überhaupt gut?

Laut von Korn wird mit ihm Bradykardie (verlangsamter Herzschlag) behandelt. Durch den zu langsamen Schlag entstehen die Herzrhythmusstörungen. Ursache können laut von Korn Durchblutungsstörungen oder auch Störungen am Herzmuskel sein.

Welche Therapie für welchen Patienten?

Laut von Korn müssen die Kardiologen bei der Untersuchung entscheiden, ob für einen Patienten ein klassischer Schrittmacher besser geeignet ist oder eine Kardiokapsel. Der Versichertenstatus – privat oder gesetzlich – spiele dabei keine Rolle: „Das Angebot ist für alle offen.“ Vom Grundsatz her seien beide Varianten geeignet, einem Patienten gut zu helfen. Doch je nach Art der Rhythmusstörung, dem Alter des Patienten und den Operationsverhältnissen am Körper des Patienten könne man sich dann für Kapsel oder Schrittmacher entscheiden. Die Kapsel habe den Vorteil, dass sie kabellos und minimalinvasiv eingesetzt werden könne. Ihm sei wichtig, dass es mit der Auswahlmöglichkeit besser gelinge, noch mehr Patienten versorgen zu können. Für die Ärzte seien beide Verfahren ähnlich schwierig. Man müsse das jeweils trainieren und könne die Therapie dann, so der Chefarzt.

Welche Tipps hat der Kardiologe angesichts der Sommerhitze?

Eher im Schatten aufhalten, an alle Medikamente denken, viel trinken. Wer unter einer schweren Herzschwäche leide, sollte jedoch maximal 1,5 bis zwei Liter pro Tag trinken und sich täglich wiegen, um Auffälligkeiten schnell entdecken zu können. Und um gar nicht erst zum Kardiologie-Patienten zu werden, sei es ratsam, Übergewicht zu vermeiden, nicht zu rauchen und sich regelmäßig zu bewegen.