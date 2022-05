Gleich am ersten Abend der Konfirmandenfreizeit passierte es: Überall im Tagungshaus gingen die Lichter aus, der Strom war ausgefallen. Den Jugendlichen wurde schnell klar: Sie konnten die Akkus ihrer Handys nicht mehr aufladen – offenbar die Höchststrafe für 14-Jährige. Eine Konfirmandin sorgte sich um ihre 350 virtuellen Flammen, die sie durch tägliches Versenden von Bildern und Videos bei Snapchat erworben hatte. Wenn das Mädchen in den nächsten 24 Stunden nicht weitere Bilder verschickte, würden alle Flammen erlöschen. Und überhaupt: Wie sollte das gehen? Lesen ohne Licht, duschen ohne warmes Wasser, kochen ohne Herd?

Die Jugendlichen wurden kreativ. Sie lasen bei Kerzenschein und genossen diese besondere Atmosphäre; tägliches Duschen wird ohnehin allgemein überbewertet. Aber was war mit dem Kochen? Zum Glück hatten wir für den nächsten Abend die anliegende Holzhütte mit der Feuerstelle angemietet. Zuerst suchten die Jugendlichen geeignetes Brennholz. Das war gar nicht so einfach bei dem nasskalten Wetter, doch sie hatten Erfolg. Kaum loderten die ersten Flammen, legten sie die Bratwürste auf den Rost, die sie später mit Appetit aßen. Als nächstes gab es Stockbrot. Dafür umwickelten sie ihre selbst angespitzten Holzstöcke mit Brotteig und hielten sie in das Feuer. Gespannt schauten sie, wie der Teig knusprig und braun wurde. Am Ende freuten sich die Jugendlichen über diesen leckeren Nachtisch.

Handys kein Thema mehr

Wir saßen noch lange am Feuer. Wir erinnerten uns an Jesu letztes Treffen mit seinen Freunden, teilten miteinander Brot, dankten, sangen und redeten noch eine ganze Weile über Gott und die Welt. Ich blickte in zufriedene Gesichter und war mir sicher: Der Wanderprediger aus Nazareth hätte seine Freude an uns gehabt. Denn gemeinsames Anpacken und gemeinsame Erlebnisse schweißen nicht nur zusammen, sondern erzeugen ein inneres Feuer, das uns wärmen und gegenseitig stärken kann.

Die Handys waren übrigens kein Thema, und auch an den Stromausfall dachte niemand mehr – bis es plötzlich im Tagungshaus wieder hell wurde. Gerade noch rechtzeitig, bevor die virtuellen Flammen bei Snapchat erloschen wären …

Der Autor

Oliver Beckmann, protestantischer Pfarrer der Stiftskirchengemeinde Neustadt