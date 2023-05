Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geplant war es draußen im Palmengarten im alten Hoffmann & Engelmann-Gelände. Jetzt findet es in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen statt. Die Rede ist von einem Big Band-Konzert vormittags am 24. Oktober – und von Lärmschutz.

Wolfgang Kochanek ist deswegen verärgert. Der Eigentümer und Entwickler der Industriebrache wollte daher von Oberbürgermeister und Kulturdezernent Marc Weigel wissen, welcher Verwaltungsmitarbeiter