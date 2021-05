„Zur Sühne für unsere Schuld vor Gott, errichtet von der Katholischen Mannesjugend der Pfalz am 20. April im Notjahr 1947.“ So lautet die Inschrift des Sühnekreuzes auf dem Rittersberg oberhalb des Hambacher Schlosses. Karl Beil war als 16-Jähriger damals mit dabei und wollte zum 75. Geburtstag das Sühnekreuz in ein besonderes Licht rücken. Doch dagegen haben die Behörden etwas. Die frühere Hambacher Lehrerin Christel Ochsenreither (82) hat diese ungewöhnliche Geschichte aufgeschrieben.

Initiator für die Errichtung des Kreuzes war der damalige Domvikar und Jugendseelsorger Joseph Schwartz. Die Idee dahinter: Ein Kreuz ist ein Mahnmal für Leid und Tod, aber auch für Heil und Erlösung. Nach dem Ende des „Dritten Reichs“ sollte das Kreuz aber vor allem ein Symbol für die versöhnende Zukunft werden. Daher waren 1947 mehrere hundert junge Männer dem Aufruf des Domvikars gefolgt. Pfarrer Schwarz suchte zusammen mit Karl Eyrich, Heinrich Lill und Ludwig Poh den Standort für das Kreuz aus. Die Wahl fiel auf den Rittersberg, der auf 532 Metern Höhe liegt, die Rheinebene weit überragt und eine schöne Aussicht bietet.

Doch vor der Aufstellung des Kreuzes waren etliche Schwierigkeiten zu überwinden. Die französische Militärregierung (die Pfalz war ja noch unter französischer Verwaltung) musste die Aufstellung genehmigen, da sie das Hoheitsrecht über den Wald hatte. Die Hürde wurde genommen. Außerdem war ein Hambacher Waldeigentümer sehr entgegenkommend und erteilte seine Erlaubnis. Damit konnte die praktische Umsetzung beginnen. Zunächst wurde ein Weg gebahnt, denn der bestehende Serpentinenpfad mit steilem Anstieg hätte die Transporte erheblich erschwert. Mit dem Förster wurden zwei Eichenholzstämme mit passender Länge und Stärke gefunden.

Zwölf Meter lang

Die Jugendlichen trafen sich dann zum Großeinsatz, um den Platz einzuebnen. Zimmermeister Kimmle aus Birkenhördt bekam den Auftrag für die Holzarbeiten. Der Längsbalken maß zwölf Meter, der Querbalken fünf Meter. Der Altar mit seinen drei Stufen wurde von den Hambacher Steinmetzen Eduard Bleh und Sohn in wochenlanger Handarbeit aus dem Felsen am Berg gehauen und erstellt. Die körperlichen Belastungen sind heute kaum vorstellbar. Mit Schubkarren haben die Arbeiter Holz, Kies, Zement und Eisenschienen den steilen Berg hinauftransportiert und das Wasser vom Schlossplatz und von der Kühunger Quelle hochgeschleppt. Der Arbeitslohn bestand aus einer warmen Mahlzeit am Tag: Hambacher Familien bereiteten das Essen zu und trugen es nach oben.

Am 20. April 1947 war es dann so weit: Das Sühnekreuz konnte als Sinnbild für Vergebung und Frieden errichtet werden. Ausgerechnet am Geburtstag von Adolf Hitler, der so viel Leid über alle gebracht hatte. Der 20. April war ein strahlender Frühlingsmorgen. 800 junge Männer aus der Pfalz zogen von der Kirche aus in einem Sühnekreuzzug zum Rittersberg. Unter Gebeten und Gesängen pilgerten sie zum Kreuzesplatz. Nach etwa zwei Stunden war die Gruppe angekommen. Die beiden Balken wurden zusammenmontiert und das Kreuz mit einer Winde hochgezogen. Der Domvikar weihte das Kreuz und übergab es dann der Gemeinde Hambach. Danach wurde am Steinaltar die Heilige Messe gefeiert.

1980 fiel das morsch gewordene Holzkreuz nach einem Unwetter um. 1981 konnte die Wiederaufrichtung gefeiert werden – mit großer Prozession und Gottesdienst. Zwischen 1947 und 1980 fand übrigens jedes Jahr an „Kreuz Erhöhung“ eine Prozession mit Gottesdienst statt.

Viele Gespräche

Karl Beil, der das Kreuz mit auf den Rittersberg getragen hat und in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, wollte die Anlage nun mit einer Beleuchtung besonders würdigen. Er bemühte sich früh darum, damit pünktlich zum 75. Geburtstag des Kreuzes im Jahr 2022 alles fertig sein würde. Beil will, dass das Sühnekreuz und seine Bedeutung nicht in Vergessenheit geraten: „Zurzeit erlebe ich wieder, wie verletzlich Friede und Mitmenschlichkeit geworden sind. Wir müssen etwas dagegen tun.“

Über ein Jahr lang hat Beil mit Behörden, Handwerkern, Geschäftsleuten und Technikern gesprochen, um seine Idee in einen konkreten Plan umzusetzen. Dank einiger Sponsoren waren schon wichtige Grundlagen finanziert. Doch letztlich musste er einsehen, dass die Beleuchtung nicht machbar ist, denn die Umweltbehörde meldete Bedenken wegen Brandgefahr und Vandalismus an. Bei der Beleuchtung wollte Beil Kompromisse eingehen und reduzierte seinen Wunsch von drei Stunden auf eine Stunde am Tag. Doch die Behörden machten mit Blick auf das angrenzende Vogelschutzgebiet nicht mit. Was bleibt? Die Bürger müssen sich ohne große Inszenierung an das Sühnekreuz, seine besondere Geschichte und seine Botschaft erinnern.