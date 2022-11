Die Polizei spricht von drei ähnlich gelagerten Fällen 2022, auch wenn es sich dabei nicht automatisch um Betrug handele. Die Stadtwerke Neustadt weisen ausdrücklich darauf hin, dass so etwas nicht zu ihrem Geschäftsgebaren gehört. Gemeint ist, dass manche Konzerne versuchen, über zwischengeschaltete Agenturen beispielsweise an die Gaszählernummer eines Haushalts zu kommen. Verbunden mit dem Namen, kann dann der Vertrag gekündigt und bei einem anderen Versorger ein neuer abgeschlossen werden, ohne dass der eigentliche Kunde davon etwas mitbekommt. Er erfährt es erst, wenn der Wechsel vollzogen ist. Und jener, der sich die Zählernummer „besorgt“ hat, erhält in der Regel eine Provision. Eine Neustadterin hatte in diesen Tagen einen solchen Anruf – angeblich wegen der Strompreise und angeblich von den Stadtwerken. Als sich der Anrufer aber nach der Anzahl der im Haushalt lebenden Personen erkundigte, wurde die Frau misstrauisch, legte auf und meldete sich bei der RHEINPFALZ-Redaktion. Ihr Anliegen: so etwas im Sinne des Verbraucherschutzes bekannt zu machen. „Sich Zählerdaten zu beschaffen, um Wechselprozesse anzustoßen, wird von manchen anderen so gemacht, ohne dass wir etwas dagegen tun können“, bestätigt Holger Mück von den Stadtwerken. Nur der Kunde selbst könne dann „die Hand heben und sagen, das war nicht ich, das wollte ich auch nicht“. Die Stadtwerke Neustadt betrieben weder Haustürgeschäfte noch würden sie Kunden anrufen, unterstreicht der Geschäftsführer.