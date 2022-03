Beim Kändlerweg sind bis Ende Februar verschiedene Rodungen im Bereich des „Biotops in der Feuer“ vorgenommen worden. Die Verwaltung erklärt, was es damit auf sich hat.

In dem überwiegend mit Brombeerhecken und Bäumen bewachsenen Gebiet am Kändlerweg in Hambach handelte es sich bislang um eine relativ unberührte Rückzugsfläche für Vögel, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage bestätigt. Pressesprecher Tobias Grauheding: „Es liegt dabei weder eine naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche noch ein gesetzlich geschütztes Biotop vor. In der Tat ist der Grabenverlauf mit den angrenzenden Grünflächen aber ein wertvoller Lebensraum für die heimische Tierwelt, insbesondere Vögel.“

Laut der Verwaltung lässt die im Flächennutzungsplan als „Grünfläche“ ausgewiesene Stelle eine gärtnerische Nutzung im eingeschränkten Umfang zu. Erlaubt sei zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern, jede Nutzungsänderung benötige aber eine naturschutzrechtliche Genehmigung, so die Stadt. Im dem Areal wurde nun zum einen eine Verkehrssicherungsmaßnahme durch die Umweltabteilung veranlasst. Entlang des Grabens wurden 17 jeweils rund 25 Meter hohe Bündelweiden aufgrund von Weißfäule auf fünf Meter gekürzt. Diese Maßnahme solle dem Baumerhalt dienen.

Zudem wurde der Bereich des angrenzenden Regenrückhaltebeckens von Totholz und starkem Brombeerbewuchs befreit. Das restliche gerodete Areal zähle zu zwei Privatgrundstücken. Laut Nutzungskonzept sollen dort Obstbäume gepflanzt werden sowie Totholzstapel und Benjeshecken angelegt werden. Diese Nutzung wurde genehmigt, so sagt die Stadt. Ebenfalls keine Einwände gab es gegen die Rodung eines Grundstücks, das überwiegend mit Gras bewachsen war.