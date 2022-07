Seit über 20 Jahren vertraut die Neustadter Stadtverwaltung Dirk Baumgärtner – passenderweise in Sachen Bäume. Wahrscheinlich kennt er jeden Baum in der Stadt und in den Weindörfern, der auf öffentlichem Terrain steht. Regelmäßig begutachtet er das Grün von der Wurzel bis zur Krone und prüft, wie es um Gesundheit und Standsicherheit steht. Die Stadt schätzt seine Arbeit vor allem deshalb, weil dank ihm „massive Eingriffe und kostenintensive Maßnahmen“ ausblieben, möglicherweise im Gegensatz zu anderen Baumkontrolleuren, so die Stadt. Was gut für die Bäume und für die Stadtkasse ist.

260.000 Euro sind im aktuellen Haushalt für Verkehrssicherungspflichten und Baumunterhalt vorgesehen, inklusive dem Anteil für den Baumkontrolleur. Damit er auch künftig die Neustadter Gewächse im Blick behält, gab der Hauptausschuss am Donnerstag grünes Licht, ihn auch in den kommenden zwei Jahren zu beauftragen. Ohne Ausschreibung, wie die Verwaltung auf Nachfrage betonte. Denn sie vertraue dem Kontrolleur. Damit hält die „Beziehung“ zwischen Baumgärtner und der Verwaltung weit länger als so manche Ehe.

Baumkataster? Gibt’s doch schon!

Und weil man dann schon mal beim Thema Bäume war, schaltete sich Ausschussmitglied Elke Kimmle ein, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat. Nicht weiter verwunderlich, schließlich setzt sich ihre Partei seit eh und je für den Erhalt von Bäumen ein. Umso verwunderlicher dann ihre Frage, ob die Stadt denn ein Baumkataster plane. Im Stadtvorstand sorgte das kurz für Irritation. „Haben wir doch schon“, antwortete schließlich Kimmles Parteifreundin und Umweltdezernentin Waltraud Blarr. Und zwar schon mehrere Jahre. Nicht nur das: Mit der Baumschutzfördersatzung können seit vergangenem Herbst sogar schützenswerte Bäume der Bürger ins Kataster aufgenommen werden. Sie werden dann ebenfalls von Baumgärtner in Augenschein genommen. Regelmäßig und kostenlos. Den passenden Antrag gibt es online unter neustadt.eu.