Banken machen üblicherweise Schlagzeilen mit der Schließung von Filialen. Die Sparkasse Südpfalz geht einen anderen Weg: Sie hat in Maikammer einen Neubau hingestellt. Denn es gibt Situationen, in denen eben doch nicht alles online geregelt werden kann.

Man kann gut nachvollziehen, warum Michaela Breit an diesem Freitagnachmittag strahlt. Die Kundenberaterin der Sparkasse arbeitet nämlich jetzt an einem Ort, der mit dem Wort „schön“ recht zutreffend beschrieben ist: „Es ist ein ganz anderes Gefühl“, sagt sie mit Blick auf die neue Geschäftsstelle am Wasgau-Parkplatz. „Die Räume sind hell und freundlich, es macht Spaß, hier zu arbeiten. “

Svend Larsen, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südpfalz, ist nicht minder froh. Er freue sich, mal „mit positiven Schlagzeilen“ aufwarten zu können, verrät er. Schreckensmeldungen über Automaten-Sprengungen, die die Bank mit ihren rund 700 Mitarbeitern zuletzt beschäftigt haben, dürfte es aus Maikammer nicht geben. Denn im Neubau ist moderne Sicherheitstechnik verbaut. Sollte wirklich jemand versuchen, illegal an Geld zu kommen, wird er für seine Mühen mit einen Haufen unbrauchbarer Scheine „belohnt“. Denn das gestohlene Geld wird eingefärbt und damit entwertet.

Warum setzt die Bank auf Sichtbarkeit vor Ort?

Es ist in diesen Zeiten ja eher ungewöhnlich, dass Banken Geld investieren, um Filialen neu zu bauen – und natürlich tätigen auch die Kunden der Sparkasse Südpfalz einen großer Teil ihrer Bankgeschäfte online. Doch für spezielle Anliegen – wie Baufinanzierungen oder Altersvorsorge – sei der Kontakt „von Mensch zu Mensch“ wichtig, findet der Vorstandsvorsitzende: „Es geht nicht um ein Entweder-oder. Es geht um das Sowohl-als-auch.“ Eine Kombination aus Online-Banking und Präsenz vor Ort sei der Königsweg. Den die Sparkasse auch deswegen beschreiten kann, weil sie in der Region stark verankert sei – im direkten Einzugsgebiet der Geschäftsstelle wohnen mehr als 10.000 Kunden.

Das von Max Weber (Hausgemacht Architekten, Landau) geplante und in Holzrahmenbauweise errichtete Gebäude ist zweigeteilt: In einem Teil sind ein Bankautomat und ein Kontoauszugsdrucker untergebracht, geöffnet ist von 6 bis 23 Uhr. Im anderen Teil befinden sich zwei Beratungsräume, in denen zwei Mitarbeiter tätig sind. Das 92 Quadratmeter große Gebäude ist problemlos mit Rollatoren begehbar, investiert wurde rund eine halbe Million Euro.

Was passiert mit dem bisherigen Standort?

Die Sparkasse gibt den bisherigen Standort am Marktplatz auf und will den unteren Teil des Gebäudes (der obere ist in Privatbesitz) verkaufen. Es gebe Interessenten, die es zusammen kaufen wollten und mit der Ortsgemeinde ein „gutes Konzept“ für eine weitere Nutzung entwickeln wollten, informiert Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) auf Anfrage.

Zurück zum neuen Standort: Noch während die Vertreter von Bank und Politik bei der Eröffnung die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit der neuen Filiale am Wasgau-Markt hervorheben, beweisen die Kunden, dass sie dies durchaus unterschreiben können. Schon während der Eröffnung wird der neue Geldautomat gut frequentiert. Ist ja auch Monatsanfang.

Öffnungszeiten

Die Geschäftsstelle ist werktags (außer mittwochs) von 9.30 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich von 14 bis 16.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Zitiert

„Die Sparkasse bleibt in der Fläche präsent“: Dietmar Seefeldt (CDU), Landrat und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse.

„Bauprojekte sind unser täglich Brot. Ich freue mich besonders, dass wir heute den Abschluss eines eigenen Bauvorhabens feiern dürfen“: Vorstandsmitglied Benjamin Hirsch.

„Wir haben zwei Räume für Beratungen: einen eher klassischen und einen mit Wohnzimmer-Atmosphäre. Der Kunde kann wählen, wo er sitzen will“: Klaus Wawczyniak, Bereichsleiter Immobilien bei der Sparkasse Südpfalz.

„Die Eröffnung des Standorts ist ein Zeichen der Verbundenheit der Sparkasse mit dem ländlichen Raum“: Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU).

„Es ist ein schöner Tag für die Ortsgemeinde Maikammer“: Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU).