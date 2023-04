Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum ersten Mal die Zehen in den Sand stecken und Meeresluft einatmen: Für einige Schüler der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Über einen von der EU geförderten Austausch durften sie das erste Mal ins Ausland.

Mit einem Jahr Verzug durch Corona ging es im November für zehn Schülerinnen und Schüler der Georg-von-Neumayer-Realschule plus für eine Woche an die Schule „Ies Los