Der Blick auf Wohnungsmarkt und Ferienwohnungen ist wichtig, darf aber nicht den Blick auf die Zukunft des Tourismus verstellen.

Ferienwohnungen werden mittlerweile vielerorts als Belastung wahrgenommen. Doch wir reden hier vor allem über Städte wie Barcelona, Wien oder Teile von Berlin – nicht über die Pfalz. Allerdings ploppt auch hier in der Region in einigen Orten immer mal wieder die Angst auf, vom Tourismus überrannt zu werden. Beispielsweise in St. Martin. Dort ist zuletzt eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die eine – Achtung Wort-Ungetüm – Zweckentfremdungsverbotssatzung vorbereiten soll. Nicht zum sofortigen Einsatz, aber um vorbereitet zu sein, falls es denn nötig werden sollte.

Vorbereitet zu sein, ist immer gut. Insofern ist so eine Arbeitsgruppe sicherlich eine gute Sache. Doch St. Martins Ortsbürgermeister Timo Glaser betont auch, dass es sicherlich kein absolutes Verbot für die Einrichtung von Ferienwohnungen geben wird. Und das ist verständlich. Man kann und will ja diejenigen, die die Infrastruktur für einen zentralen Wirtschaftszweig bieten, nicht vor den Kopf stoßen.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Denn das ist der Tourismus in St. Martin, und darüber hinaus an der ganzen Weinstraße: ein Wirtschaftsfaktor von sehr hohem Stellenwert. Abhängig vom Tourismus sind nicht nur Gastronomie und Hotellerie, sondern alle Dienstleister, vom Handwerker bis zum Bäcker, und – last but not least – der Weinbau. Auch wenn der Zustrom an Gästen im Blick behalten werden muss: Ein Wirtschaftsfaktor von so hoher Bedeutung wie der Tourismus an der Weinstraße ist ein Segen für die Region. Und eine Pflanze, die gepflegt werden will. Schließlich schläft die Konkurrenz nicht. Die Pfalz – und auch St. Martin – müssen beispielsweise schauen, dass sie den Einzug der Künstlichen Intelligenz im Reisegeschäft nicht verschlafen. Anbieter müssen sich so aufstellen, dass sie für die KI sichtbar sind. Der Gast, der schon seit 20 Jahren kommt und seinen nächsten Besuch per Telefon oder Mail bucht, wird in nicht allzu ferner Zukunft verdrängt werden, vom Gast, der sich mit Hilfe eines KI-Agenten einen Urlaub zusammenstellen lässt. Dass sie sich da neu orientieren müssen, ist vielen Leistungsträgern, von den Winzern über die Anbieter von Ferienwohnungen bishin zu den Gastronomen, vermutlich noch nicht wirklich bewusst.

Deshalb: Der Blick auf die Entwicklung bei der Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen ist sicher nicht verkehrt. Doch er darf nicht den Blick darauf verstellen, dass der Tourismus gepflegt, und der Wandel in den Anforderungen rechtzeitig erkannt und berücksichtigt werden muss.