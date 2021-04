Die Stadt muss für die Umgestaltung des Abenteuerspielplatzes im Böbig 390.000 Euro mehr ausgeben als geplant. Die Gründe dafür sind überraschend.

Der Hauptausschuss war sich in seiner Online-Sitzung am Mittwochabend einig: Es ist gut und wichtig, dass in den Abenteuerspielplatz investiert wird. Daher werden auch die Mehrkosten mitgetragen. Das Projekt kostet 1,79 Millionen Euro, wie Michael Fuhrer (Abteilung Grünflächen) erläuterte. 110.000 Euro der Mehrkosten seien darauf zurückzuführen, dass sie bei der Anmeldung der Haushaltsmittel vergessen worden seien. Gemeldet wurden nur 1,68 Millionen Euro. „Das tut mir leid, der Fehler ist passiert“, betonte Fuhrer.

Doch damit nicht genug. Die Stadt muss zudem für 22.000 Euro nun noch für die baurechtliche Genehmigung sorgen. Man sei bei der Planung davon ausgegangen, dass eine solche Genehmigung bereits vorliege, sagte Fuhrer. Da es jetzt aber schon Anwohnerproteste samt Anwaltsschreiben gebe, habe man gemerkt, dass man nachsteuern müsse. „Wir müssen auf Nummer sicher gehen“, so Fuhrer. Außerdem sind 200.000 Euro erforderlich, um den Abenteuerspielplatz mit einer Bewässerungsanlage (samt Bau eines Brunnens) auszustatten. Und da das Projekt nun insgesamt aufwendiger wird, steigen zudem die Architektenkosten um 50.000 Euro.

Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) spricht von einem „Vorzeigeprojekt“. Da das Gelände stark genutzt werde, sei es wichtig, alles so zu planen, „dass die Anlage in einem attraktiven Zustand bleibt“.