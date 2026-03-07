Die Notaufnahme des Neustadter Krankenhauses bekommt erstmals eine Chefärztin. Eine wichtige Botschaft. Trotzdem bleiben zentrale Zukunftsfragen offen.

Kleider machen Leute – heißt es ja so schön. Im Geschäftsleben sind Titel und Strukturen durchaus wichtig. Nicht unbedingt, um die Arbeit von jemandem zu würdigen, sondern um dessen Position und die dazu gehörenden Aufgaben und Kompetenzen zu festigen. Da spielen bestimmte Begrifflichkeiten dann doch eine Rolle.

In Krankenhäusern sind solche Systeme fest etabliert. Man begibt sich in die Hände von Medizinern und weiß, dass an der Spitze einer Fachrichtung ein Chefarzt oder eine Chefärztin steht. Diese Person hat den Hut auf, den Gesamtüberblick und in der Regel die größte Expertise. Dass solche Personalien wichtig sind, erkennt man daran, dass beispielsweise das Neustadter Hetzelstift immer informiert, wenn sich in der Klinik bei der Chefarzt-Ebene etwas tut. Diese Woche ließ eine Personalie aufhorchen: Sie betrifft Carla Bernius, seit 2019 die ärztliche Leiterin der zentralen Notaufnahme. Bemerkenswert an der Mitteilung: Bernius bleibt Hetzelstift und Notaufnahme erhalten, wird künftig aber deren Chefärztin sein.

Kein Empfangskomitee

Wer die Medizinerin kennt, weiß, an ihrem Engagement fürs Neustadter Krankenhaus und die Notfallversorgung rund um Lambrecht wird sich durch den Titel nichts ändern. Aber nach außen wird das ihre Position stärken – und damit die ihres gesamten Teams. Dazu muss man wissen, dass Notaufnahmen in Krankenhäusern ganz besondere Schlüsselstellen sind. Hier werden sehr viele Patienten untersucht und womöglich zur weiteren Behandlung in die Klinik aufgenommen – in Neustadt sind es im Jahr rund 24.500 Patientinnen und Patienten, die in der Notaufnahme gezählt werden. Die Betreuung in einer Notaufnahme dient vielen sogar häufig als Qualitätsmaßstab für ein gesamtes Krankenhaus. Und die Notaufnahme-Teams haben extrem viel Stress. Ihre Arbeit ist wenig planbar, sie müssen schnell reagieren – und in schwierigen Situationen richtige Entscheidungen treffen. Zugleich muss das Team viel Kritik aushalten. Es steht an erster Linie, wenn schwerkranke Menschen eingeliefert werden und erste Diagnosen anstehen und zu kommunizieren sind. Das Team muss zudem Kritik aushalten, wenn „normal Kranke“ in der Notaufnahme landen, die besser zum Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftspraxis gegangen wären, und die dann aufgrund ihres Krankheitsbilds eben länger warten müssen als dringende Fälle. In der Notaufnahme gibt es viel abzuwägen und zu erklären.

Daher ist es gut, dass das Hetzelstift diese Schlüsselstelle mit der Einführung des Titels Chefärztin nun gestärkt und den anderen Fachgebieten gleichgestellt hat. Das ist ein Signal nach außen, dass in der Notaufnahme auch hochspezialisiert gearbeitet wird und man nicht nur so etwas wie das Empfangskomitee ist, dem man sich eben vorstellen muss, ehe die „echten Experten“ kommen. Mit Blick auf die vielen Verwerfungen in der ärztlichen Versorgung mit Praxisschließungen und ähnlichem ist aber klar, dass nur wegen des Titels und der strukturellen Aufwertung die Arbeit in der Notaufnahme nicht einfacher wird. Der Druck wird hoch bleiben, und es werden weiterhin viele Patienten dort aufschlagen, weil sie sich in ihrer aktuellen Situation nicht anders zu helfen wissen und einen ärztlichen Rat suchen.

Mit der Notaufnahme-Personalie sendet das Hetzelstift zudem ein Signal an die Neustadter: Auch wenn der finanzielle Druck auf die Klinik wächst und der Träger das so wichtige Thema Neubau offenbar nicht mehr ohne die Hilfe der Stadt stemmen kann und nun noch viele Fragen mit dem Land zu klären sind, hält man am Standort fest und will hier für ein gutes medizinisches Angebot sorgen. Dafür stehen auch mehrere Chefärzte, die mit Anfang/Mitte 40 voll im Berufsleben stehen und nicht nur die Zeit zur Rente überbrücken möchten. Die Basis in der Klinik stimmt also. Allerdings gehört zur ganzen Wahrheit im Gesundheitswesen auch, dass die Herausforderungen (leider) weit größer sind als ein paar Organisations- und Personalentscheidungen im Hetzelstift. Bleibt als Trost: Ohne die aktuelle Basis wäre alles noch viel brenzliger und schwieriger.