Längst hatte der Lambrechter Stadtrat beschlossen, wofür das Geld aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN-Programm) ausgegeben werden soll. Die FWG will nun Vieles anders.

Das RZN-Programm ist eine finanzielle Unterstützung des Landes für besonders finanzschwache Gemeinden. Das Geld geht an Verbandsgemeinden, die es nach einem festgelegten Schlüssel zum Teil behalten, zum Teil den Gemeinden zukommen lassen können. Das Land hat dabei drei Bereiche vorgegeben, für was das Geld ausgegeben werden darf. Es sind dies die Stärkung der kommunalen Infrastruktur, Klimaschutz sowie Wirtschaft und Verkehr. Die Gemeinden können Vorschläge machen, die Entscheidung trifft der Verbandsgemeinderat.

Dessen Mitglieder hatten Ende August vergangenen Jahres eine Liste der Projekte beschlossen. Über zwei der Projekte, die auf der Liste für Lambrecht aufgeführt sind, habe der Stadtrat zuvor nicht abgestimmt, so die FWG-Fraktionsvorsitzende Christine Klein in der jüngsten Ratssitzung. Der Änderungsantrag der FWG umfasst jedoch weitaus mehr Projekte. FWG, SPD, BSW und SWG hätten gemeinsam überlegt, von welchen Projekten die Bürger einen „Nährwert“ haben.

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Projekte müssen bis Ende 2028 begonnen werden

Bürgermeister Andreas Ohler (CDU) verwies darauf, dass die Umsetzung der Projekte bis Ende 2028 zumindest begonnen werden muss. Das sei ohnehin „sportlich“. Er könne nicht nachvollziehen, warum erst jetzt so umfangreiche Änderungen beantragt werden. „Ich finde das Vorgehen nicht okay“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Eva Ockenfuß-Boese.

Zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur sind 140.000 Euro für einen neuen Spielplatz am Gemeinschaftshaus vorgesehen. Die soll laut dem Antrag der FWG allerdings die Gemeinschaftshaus GmbH zahlen. Die so freibleibenden 140.000 RNZ-Euro sollen stattdessen für die Sanierung des Geißbockbrunnens, die Anschaffung eines vollhydraulischen Einachs-Trägerfahrzeugs mit Anbaumaschine für die Pflege des Friedhofs, die Erneuerung von Spielgeräten auf dem Spielplätzen Am Dicken Stein, in der Wiesenstraße und in Iptestal verwendet werden. Außerdem für einen Bouleplatz, die Beschattung von Fenstern an der Kita Rappelkiste sowie einen Fallschutz auf dem Gelände der Kita.

Hin und Her wegen Pachtvertrag

Die Gemeinschaftshaus GmbH könne aus steuerlichen Gründen die 140.000 Euro für den Spielplatz nur zahlen, wenn zwischen der Stadt und der GmbH ein langfristiger Pachtvertrag abgeschlossen wird, so Klein und die Beigeordnete Tanja Bundenthal-Beck (FWG), die beide Geschäftsführerinnen der Gemeinschaftshaus GmbH sind. Sie beantragten, dass über einen Pachtvertrag abgestimmt werden soll. Das sei erst möglich, wenn dieser vorliegt, hielten Ohler und Martina Bundenthal (CDU) entgegen. Klein bezeichnete das als „mangelndes Vertrauen mir gegenüber“. „Wir tun der Stadt nur etwas Gutes“, sekundierte Bundenthal-Beck. Nach einigem Hin und Her stimmten die Ratsmitglieder einem Pachtvertrag zu.

Für den Bereich Klimaschutz beantragte die FWG, dass der vorgesehene Betrag für ein Regenrückhaltebecken reduziert und kein Elektro-Lkw gekauft wird. Stattdessen soll ein Elektro-Gabelstapler angeschafft und die Kita Rappelkiste eine neue Eingangstür sowie eine Beschattung für das Glasdach und die Fenster von innen bekommen. Im Bereich Wirtschaft und Verkehr sollen die Beträge für Fahrradabstellanlagen, eine Medienkampagne sowie eine Mängelanalyse der Fußwege gestrichen werden. Ein Bühnenbild für die Geißbockfestspiele, Parkraumkonzept, Trimm-dich-Pfad und Wohnmobil-Stellplatz sind die Alternativen der FWG.

Auch Vereine sollen noch Wünsche äußern

Zu fast jedem der vorgeschlagenen Projekte wurde ausgiebig das Für und Wider erwogen. Da wollte ein Ratsmitglied wissen, ob ein Einachs-Trägerfahrzeug notwendig sei und forderte die Anschaffung eines Elektro-Kombigeräts. Auch die Notwendigkeit eines neuen Bühnenbilds wurde intensiv diskutiert. Gewarnt wurde, dass ein Parkraumkonzept dazu führen werde, dass in den meisten Straßen nicht mehr geparkt werden darf, während andere ein solches Konzept für notwendig halten. Einige Positionen wurden schließlich einhellig beschlossen, bei anderen stimmten FWG, SPD, SWG und BSW weitgehend geschlossen für die Vorschläge der FWG und hatten so die Mehrheit.

Irgendwann stellte Ohler fest, dass auf Wunsch des Kulturausschusses auch die Vereine aufgefordert seien, Wünsche zur Verwendung von RNZ-Mitteln zu äußern, und dass das Geld dann letztlich nicht reiche. Ohler und Bundenthal-Beck rechneten und rechneten, kamen wiederholt zu unterschiedlichen Ergebnissen. Nach weiterem Hin und Her wurde nach etwa zweieinhalb Stunden beschlossen, dass abgewartet werden müsse, ob von den Vereinen noch Wünsche kommen, dass die Mitarbeiter der Verwaltung rechnen sollen und dass das RNZ-Programm in der nächsten Ratssitzung noch einmal auf die Tagesordnung soll.