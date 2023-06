Ein Winzer legt vor dem Kreisrechtsausschuss Bad Dürkheim Einspruch ein, weil er keine Umstrukturierungsbeihilfe von der EU erhält.

Winzer, die auf ihren Weinbergsflächen Rebstöcke roden und neue pflanzen, können eine sogenannte Umstrukturierungsbeihilfe der EU bekommen. Es sei „sehr genau reglementiert“, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um Zuschüsse zu bekommen, sagte Dorothee Wersch, Vorsitzende des Kreisrechtsausschusses Bad Dürkheim. Verhandelt wurde ein Widerspruch eines Winzers aus der Verbandsgemeinde Deidesheim.

Der Winzer hatte die Umstrukturierungsbeihilfe für mehrere Rebflächen beantragt. Für zwei der Areale bekam er keine Förderung, weil diese kleiner als die vorgegebene Mindestgröße sind. Das sah der Winzer ein. Nicht akzeptieren wollte er dagegen, dass er für eine Rebfläche keine Förderung bekommen sollte, weil hier die Drahtrahmenanlage nicht den Vorgaben zur Bewilligung der Umstrukturierungsbeihilfe entsprach. 1565 Euro wurden dem Winzer deshalb nicht gewährt. Dagegen legte er Widerspruch ein.

Meldung an ADD

Der Kreisrechtsausschuss ist für diesen Widerspruch zuständig, weil Winzer bei der für sie zuständigen Kreisverwaltung die Fördermittel beantragen müssen. Ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung muss die Anträge anhand der Richtlinien der EU prüfen und dann entscheiden, ob ein Zuschuss gewährt wird. Wenn das der Fall ist, ist die Bewilligung nur vorläufig. Der Winzer muss dann den Weinberg in einem festgelegten Zeitraum neu bepflanzen, dabei alle Vorgaben genau beachten und dann der Kreisverwaltung den Vollzug melden.

Diese Meldung muss die Kreisverwaltung einschließlich aller Unterlagen an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) weiterleiten. Letztere beauftragt daraufhin einen Prüfer, der genau kontrollieren muss, ob der Winzer das umgesetzt hat, was er beantragt hatte, und dabei alle Vorschriften eingehalten hat. Die ADD teilt dann der Kreisverwaltung mit, ob die Umstrukturierungsbeihilfe zurecht bewilligt wurde oder ob der Winzer Fehler gemacht hat und ihm deshalb nur ein geringerer oder kein Zuschuss zusteht. Die Kreisverwaltung stellt dann einen endgültigen Förderbescheid aus. Die ADD muss über das Ministerium für Landwirtschaft und Weinbau gegenüber der EU Rechenschaft über die Verwendung der Gelder ablegen.

Streitpunkt Drahtrahmenanlage

Wie Wersch berichtete, hatte der Winzer aus der Verbandsgemeinde Deidesheim seinen Widerspruch damit begründet, dass die Drahtrahmenanlage nur auf den Flächen nicht korrekt sei, die ohnehin zu klein für die Bewilligung einer Umstrukturierungshilfe seien.

In der Sitzung des Kreisrechtsausschusses führte der Winzer ein anderes Argument an: Die Drahtrahmenanlage sei zu dem Zeitpunkt korrekt gewesen, als er die Meldung über die Fertigstellung in den Briefkasten der Kreisverwaltung geworfen habe. Zum Zeitpunkt der Kontrolle habe „ein kleines Stück Draht gefehlt“, so der Winzer. Die zuständige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung widersprach: Es habe nicht ein kleines Stück gefehlt. Über 87 Prozent der Drahtrahmenanlage seien nicht vollständig gewesen.

Widerspruch abgewiesen

Die Drahtrahmenanlage sei „durch Sabotage“ beschädigt worden, sagte der Winzer. Er berichtete, dass es in den Weinbergen seiner Familie immer wieder Sabotage in Form von massiven Sachbeschädigungen gebe.

Er habe gelernt, dass die Richtlinien und Vorgaben zum Zeitpunkt der Abgabe über die Fertigstellung erfüllt sein müssen. Das sei der Fall gewesen, deshalb stehe ihm die Förderung zu, so der Winzer. „Entscheidend ist der Zeitpunkt der Fertigstellung“, das stehe eindeutig in den Richtlinien, entgegnete Wersch. Die Prüfung sei Monate nach der Fertigstellung gewesen. „Warum wurde nicht früher kontrolliert?“, fragte der Winzer. Die Kontrolle sei zwei Monate nach dem Zeitpunkt der Meldung über die Fertigstellung gewesen, informierte Wersch.

Eine Mitarbeiterin der Kreisverwaltung habe ihm zugesagt, dass er die Umstrukturierungsbeihilfe bekomme, sagte der Winzer. Auch hätten andere die Beihilfe erhalten, obwohl sie die Vorgaben nicht erfüllt hätten. Beides sei nicht zu überprüfen und spiele auch keine Rolle, erklärte Wersch. Bei der Entscheidung über die Bewilligung fehle es „an Fingerspitzengefühl“, kritisierte der Winzer. Die Kreisverwaltung habe bei der Entscheidung keinen Spielraum, sondern müsse sich genau an die Vorgaben der EU halten, informierte Wersch. Der Ausschuss wies den Widerspruch zurück.