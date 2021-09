Auf Wunsch der Grünen hat Klimaschutzmanager Marcel Schwill am Donnerstagabend im Stadtrat aufgezeigt, wie es um die Energiebilanz der städtischen Gebäude bestellt ist. Bei 51 der 200 städtischen Liegenschaften gibt es demnach ein „besonders hohes Einsparpotenzial“. Allein für diese 51 Gebäude zahlt die Stadt pro Jahr eine Million Euro an Heizkosten. Ganz schön viel. Als ein Beispiel nannte Schwill die Geiger-Schule: Würde das Gebäude saniert und würde die Stadt die Leuchtmittel austauschen, ließe sich viel Geld sparen. Und somit auch die Umwelt schonen.

Schwill brachte die Lage kompakt auf den Punkt. Und machte doch niemanden so richtig glücklich damit. Grünen-Sprecherin Elke Kimmle freute sich zwar über die vielen Informationen, die ihre Fraktion ja auch gewünscht hatte. Doch dann ratterte sie einen langen Fragen- und Forderungskatalog herunter. Das Leitmotiv dabei: Wann beginnen die Sanierungen? Es sei wichtig, dass die Stadt sich mehr anstrenge. „Ich hoffe, wir gehen bald ambitionierter vor.“

Machen, nicht schreiben

Auch FDP-Vertreter Matthias Frey hatte Redebedarf. Er ging es aber grundsätzlich an. „Wir wissen, dass wir in energieeffiziente Maßnahmen investieren müssen, dafür brauchen wir doch keinen Bericht.“ Er verwies auf die Grundschule Gimmeldingen. Seit Jahren sei klar, dass dort die Fenster erneuert werden müssten. „Wir sollten das Geld künftig lieber konkret investieren, anstatt es in Administratives zu stecken.“ Oder anders gesagt: „Wir müssen die Liegenschaften auch sanieren und dürfen dazu nicht immer nur Berichte schreiben.“

Das saß. Adressat war Baudezernent Bernhard Adams. Er räumte offen ein: „Die Appelle sind in Ordnung.“ Aber es gebe eben Gründe für die Situation. „Wir schaffen es viel zu wenig, uns auf die energietreibenden Projekte zu konzentrieren.“ Der Grund? Adams nennt zum einen die für die vielen Aufgaben zu dünne Personaldecke und zum anderen den Zwang, dass die Stadt auf Förderprogramme reagieren müsse. Denn nur mit diesen Finanzspritzen seien Investitionen machbar. Heißt also: Weil Bund und Land Geld für Kitas zur Verfügung stellen, wird eben dort gebaut.

Aber eines könne er definitiv angehen: gemeinsam mit den Stadtwerken mehr Solaranlagen auf kommunalen Gebäuden errichten. Immerhin.