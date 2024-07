Jochen Müller ist mit der Confiserie Michel ein wichtiger Ankerpunkt in der Geschäftswelt in der Kellereistraße. Wer gerne auf Feste geht, wird Müller und seine Frau Petra Müller-Ernst aber auch schon an Wochenenden in ganz verschiedenen Orten getroffen haben. Denn mit dem Genießermobil machen die Müllers bei bis zu 20 größeren Veranstaltungen im Jahr mit.

Wer in den vergangenen Tagen in der Laustergasse unterwegs war und von „Wasser in die Stadt“ aus den Blick schweifen ließ, konnte den roten Anhänger an der Häuserwand, direkt am Torbogen zur Kellereistraße sehen. Nur eine vorübergehende Abstellmöglichkeit? Nein, denn am Donnerstagnachmittag hatten sich die Fensterklappen geöffnet, und wer wollte, konnte sich hier mit Eis und Getränken eindecken.

Jochen Müller kümmerte sich mit seiner Nichte um die ersten neugierigen Gäste. „Ein paar Stammkunden waren schon da. Sie hatten unseren Wagen entdeckt und sind direkt mal vorbeigekommen. Außerdem war schon ein Paar aus Salzburg da.“ Das Genießermobil in unmittelbarer Nähe zum Laden und mitten in der Innenstadt sei ein Experiment, sagt Müller.

Zwölf Sorten Eis

Zwar laufe aktuell alles gut rund um die große Baustelle in der Kellereistraße. Allerdings wolle er gerüstet sein für den Moment, wenn direkt vor seinem Geschäft gegraben und geschuftet wird. „Wir hatten überlegt, ob wir dann eine Ausweichmöglichkeit nutzen können.“ Und mit dem Hänger habe er ja schon einen zweiten kleinen Laden. Müller will den Sommer nun nutzen und schauen, ob der Standort Laustergasse ein Option wäre. Er ist gespannt, ob dort viele Kunden beim Angebot zugreifen. Von der Stadt habe seine Frau Petra Müller-Ernst nach ihren Gesprächen die entsprechende Genehmigung bekommen, den Wagen dort aufstellen zu dürfen. Die Stromversorgung hat Müller über die Buchhandlung Osiander geregelt. Von dort bezieht er Strom, und über einen Zähler rechne man am Ende dann alles genau ab.

Zwölf Sorten Eis plus Erfrischungsgetränke bieten die Müllers nun an ihrem „zweiten Standbein“ an. Je nach Resonanz der Kunden könne er sich auch eine Ausweitung des Angebots vorstellen. „Wir schauen jetzt einfach mal, es ist ein Testballon“, sagt Müller. Öffnen wolle er das „Mobil“ vier Stunden lang am Nachmittag. Er wolle die Öffnungszeiten im Vergleich zum Laden nicht noch weiter ausdehnen.

Wenn alles nach Wunsch funktioniere, könnte das Genießermobil eine Ergänzung zum Geschäft sein – vor allem, wenn es mit der Baustelle doch mal brenzlig werden sollte. Aber wer weiß: Beim kurzen Gespräch am Donnerstagnachmittag kamen immer wieder Kunden zum Wagen und bestellten Eis. „Vor allem Urlauber freuen sich ja, wenn sie die Möglichkeit sehen, sich zu versorgen.“ Und angesichts des warmen Wetters herrschte Trubel am kleinen Bachlauf. Auch von dort kamen immer mal wieder neugierige Blicke zum Eiswagen. Wer weiß: Am Ende bleibt der Farbtupfer sogar dauerhaft.