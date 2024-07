Krisenstimmung, Kaufzurückhaltung, Online-Konkurrenz: Viele Faktoren sorgen dafür, dass es Läden in Innenstädten schwer haben. Warum die Buchhandlung Osiander trotzdem in die Filialen in Neustadt und Speyer investiert hat und an ihr Geschäftsmodell glaubt.

Christian (50) und Martin (37) Riethmüller aus der Osiander-Geschäftsführung sind am Freitag in die Pfalz gereist. Sie wollen in der Filiale in Neustadt