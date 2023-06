Egal ob Adler-Apotheke, Sonnen-Apotheke oder Hirsch-Apotheke: Wer bei einer kleinen Tour durch die Innenstadt in die Schaufenster schaut, sieht überall Hinweise auf den Protesttag. Dieser bedeutet für Kunden: Am Mittwoch bleiben Apotheken geschlossen.

Peter Stahl, Inhaber der Sonnen-Apotheke in der Friedrichstraße und Präsident der Landespapothekerkammer, hält die bundesweite Protestaktion für unausweichlich: „Es ist ein Weckruf, denn so geht es nicht weiter.“ Der Unmut der Apotheker habe mehrere Ursachen. Unter anderem sind die Pharmazeuten unzufrieden mit der Einnahmeseite. Die Vergütung für verschreibungspflichtige Medikamente seien seit zehn Jahren nicht mehr erhöht worden, sagt Stahl. Dies sei umso bitterer, da die Erhöhung damals lediglich 25 Cent betragen habe. „Es hat sich nichts mehr getan, wir bekommen keinen Inflationsausgleich. Es ist nicht berücksichtigt, dass wir höhere Kosten bei der Energie und beim Personal haben“, so Stahl.

Notdienst offen

Die Folge der zunehmend schwieriger werdenden Situation sei die Aufgabe vieler Betriebe. Von einst 21.5000 Apotheken bundesweit seien jetzt noch 17.900 übrig, erläutert Stahl: „Für mich spricht diese Zahl eine deutliche Sprache.“ Die Medikamenten-Versorgung der Bürger werde immer schwieriger. Und auch die Organisation der Notdienste leide darunter, da es weniger Betriebe gebe, die mitmachen könnten - „und wir wollen ja auch niemanden überlasten“. Etliche Betriebe schließen auch, weil sie keine Nachfolger oder kein Personal mehr finden.

Alles zusammen für Stahl ausreichend Argumente für einen „Weckruf“. Damit die Kunden aber nicht unter dem Apotheker-Streik leiden, „haben wir bei uns im Laden alle in den vergangenen Tagen informiert“. Auch die Ärzte wüssten Bescheid. Zudem werde die Rathaus-Apotheke als Notdienst öffnen. „Damit ist die Versorgung auch am Mittwoch gewährleistet.“ Stahl hofft auf einen Erfolg beim Aktionstag: „Im Idealfall machen alle Kollegen mit.“