Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus dem Neustadter Bioabfall entsteht vor allem Kompost, der sogar in der ökologischen Landwirtschaft eingesetzt wird. Landet Plastik in der braunen Tonne, ist das ein Problem. Das gilt künftig auch für den bislang tolerierten Abfallbeutel Ecovio.

Drei Biotonnen wurden am Mittwoch in einem Neustadter Abfuhrbezirk nicht geleert. Der Grund: Zu viel, was nicht hineingehört, war in den Gefäßen gelandet. Störstoffe wie Glas, Papier,