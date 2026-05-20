Abriss und Neubau galt bei der Elmsteiner Grundschule zuletzt als favorisierte Lösung. Doch jetzt gibt es neue Prognosen zur Entwicklung der Schülerzahlen.

Soll die Elmsteiner Grundschule abgerissen und neu gebaut oder saniert werden? Über das Thema wird auf Orts- und Verbandsgemeindeebene bereits seit etlichen Jahren diskutiert. Es gab auch eine Untersuchung eines Architektenbüros, das Vor- und Nachteile beider Optionen verglichen und eine Empfehlung ausgesprochen hat: den Neubau. In der Folge hat der Verbandsgemeinderat einen Grundsatzbeschluss zum Neubau gefasst.

Doch in jüngster Zeit ist diese Entscheidung immer mal wieder in Frage gestellt worden. Das hat Gründe. Dem Beschluss, die Schule abzureißen und einen Neubau zu errichten, lag eine Prognose zur Entwicklung der Schülerzahlen zugrunde, die besagte, dass die bestehende Schule in Zukunft deutlich zu groß sein werde. 2020/21 seien die Behörden davon ausgegangen, dass die Schule um die 80 Schüler haben werde, erklärte Sybille Höchel (CDU), die für Schulen zuständige Beigeordnete der Verbandsgemeinde. Die Gegenüberstellung der Kosten einer Sanierung und eines – kleineren – Neubaus hätten ergeben, dass ein Neubau günstiger wäre.

Inzwischen jedoch liegen laut Höchel neuere Schätzungen der künftigen Schülerzahlen vor, und diese besagten, dass die Schule in naher Zukunft und bis mindestens 2030/31 knapp unter hundert Schüler haben wird. Ab 2027, so Schulleiterin Ursula Kissel, seien drei von vier Klassenstufen zweizügig. Somit müsste, wenn neu gebaut wird, größer als ursprünglich geplant – und damit teurer gebaut werden. Das wiederum wirkt sich auf den Vergleich mit den Sanierungskosten aus, die Sanierung wird, wirtschaftlich gesehen, wieder interessanter. „Unter Berücksichtigung der neuen Zahlen wäre ein Neubau jetzt wesentlich teurer als eine Sanierung“, kommentiert Höchel. Außerdem sei bei dem früheren Vergleich der Raumbedarf für die Ganztagsbetreuung nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Wie ist der bauliche Zustand?

Doch wie gut – oder schlecht – ist eigentlich der aktuelle Zustand der Schule? In dem 57-seitigen Bericht des Architektenbüros von 2023 sind zahlreiche Schäden und Mängel aufgelistet. Darunter: Schäden am Fundament, Risse an den Innenwänden, Mängel an den Fenstern, den Wänden und Decken sowie dem Bodenbelag. Die komplette Technik des Gebäudes wurde als veraltet bezeichnet, der Brandschutz sei nicht gewährleistet, außerdem sei, so die Architekten damals, davon auszugehen, dass das Satteldach Asbestfasern enthält.

Laut Höchel wurde daraufhin ein Gutachter beauftragt, der seine Ergebnisse im März dieses Jahres vorgelegt habe. Demnach konnte keine Belastung der Innenraumluft mit Asbestfasern nachgewiesen werden. Das Dach bestehe aus Eternitplatten und habe „einige verwitterte Stellen“. Asbest wurde viele Jahre lang auf dem Bau und in der Industrieproduktion verwendet, seit 1993 ist die Verwendung in Deutschland verboten. Nach Angaben von Fachleuten steckt jedoch nach wie vor in vielen Häusern und Gegenständen Asbest. Wie gefährlich das ist, hängt demnach davon ab, ob der Asbest fest oder schwach gebunden ist. Fest verbauter Asbest gilt als relativ ungefährlich.

Die Schäden am Fundament sowie die Risse an den Innenwänden und die Feuchtigkeitsschäden im Keller bestätigt Höchel. Diese Mängel hätten jedoch keine akuten Auswirkungen auf die bauliche Konstruktion des Gebäudes. Sie sehe keinen akuten Handlungsbedarf, stellte die Beigeordnete klar. Langfristig seien jedoch Sanierungsmaßnahmen erforderlich.

Brandschutztüren ertüchtigt

Zum Thema Brandschutz verwies sie darauf, dass die Brandschutztüren im Bereich der Verbindungsflure ertüchtigt worden seien. Außerdem seien Flucht- und Rettungswegpläne erstellt worden. Veraltet seien beispielsweise die Fenster, verdeutlichte sie bei einem Vor-Ort-Termin. Die Ausstattung sei indes gut, unterstrich Alexander Held, Fachbereichsleiter Bürgerdienste. Die Möbel seien neu, die Tische höhenverstellbar, und in allen Sälen seien Tafel und Kreide ergänzt durch interaktive Displays.

Einige Klassensäle verfügen über einen zusätzlichen, abgetrennten Bereich. Foto: Kathrin Keller

Schulleiterin Kissel zeigt sich insgesamt zufrieden mit den Räumen. Besonders angenehm sei, dass die Klassensäle sehr groß seien, und einige davon über einen abgetrennten Bereich verfügten, der sich sehr gut eigne, um innerhalb der Klasse kleinere Gruppen bilden zu können. Was ihr fehlt, sind Beschattungsmöglichkeiten. Zwei Säle seien derzeit nicht belegt, einer davon werde aber ab 2027/28 als zusätzlicher Klassenraum benötigt.

Derzeit in Planung ist die Einrichtung eines Speisesaals für die Schüler. Ab dem kommenden Schuljahr will die Verbandsgemeinde allen Schülern, die für die Ganztagsbetreuung angemeldet werden, ein warmes Mittagessen bieten. Möglicherweise werde das nicht überall ab Tag eins nach den Sommerferien klappen, doch es sei das Ziel, dies so schnell wie möglich umzusetzen. Derzeit nutzen 37 Kinder das Angebot, Kissel geht davon aus, dass die Anzahl steigt.

Bei der Frage, wie es langfristig mit der Anfang der 1960er-Jahre erbauten Schule weitergeht, sei entscheidend, wie sich die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) positioniere, betonte Held. „Die Verbandsgemeinde kann nicht machen, was sie will. Die ADD gibt vor, wohin die Reise gehen soll.“ Gespräche mit der Behörde seien am Laufen. Für die Beurteilung der Frage, wie viele Räume für die Ganztagsbetreuung nötig sind, seien ein pädagogisches Konzept und ein Raumkonzept nötig. Beides werde von der ADD überprüft.