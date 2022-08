Giftgrün hat am Wochenende das Wasser im Brunnen auf dem Neustadter Marktplatz geleuchtet. Die Stadtwerke wurden über Facebook auf die Verfärbung aufmerksam gemacht. „Hätten wir nicht erst am Mittwoch den Brunnen komplett gereinigt, hätten wir ein ganz ungutes Gefühl gehabt“, sagt Markus Schuler, der bei den Stadtwerken den Bereich Rohrnetze, Gasregelanlagen und Bäder leitet. Stichwort Algen. „Aber die Farbe war definitiv eine andere als die von Algen. Zudem war es auch nicht so heiß.“ Somit sei klar gewesen, dass es sich um eine Sachbeschädigung handelt. Das Wasser hätten die Stadtwerke bewusst nicht entfernt, „sonst hätte sich beim Wasserablassen möglicherweise ein Farbrand abgesetzt, den wir nicht mehr entfernen könnten“, so Schuler.

Am Sonntag sei das Wasser schon wieder klar gewesen – ein Hinweis darauf, dass es sich um einen Farbstoff handeln muss, der sich verflüchtigt hat. Um welchen genau, sei nicht bekannt. „Wir schließen aber aus, dass er hochgradig schädlich oder giftig ist“, so Schuler. Nichtsdestotrotz erstatten die Stadtwerke Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. „Solche Aktionen passieren leider immer wieder. Das zeigt sich auch daran, dass am Wochenende der Brunnen am Saalbau ungewöhnlich geschäumt hat.“ Hinnehmen wollten die Stadtwerke das nicht. Das Brauchwasser im Brunnen auf dem Marktplatz wurde indes sicherheitshalber am Montag erneut komplett abgelassen, um ihn zu reinigen.