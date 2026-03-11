Christopher Weber vom TuS St. Martin erhält den Ehrenamtspreis des Deutschen Fußballbundes (DFB). Und der Vereinsvorsitzende hat noch einiges vor.

„Es war ein prägendes Erlebnis und Hans-Dieter Drewitz ist eine besonders beeindruckende Persönlichkeit“, sagte Christopher Weber nach dem Tag des Ehrenamts am vergangenen Wochenende. Weber, in Personalunion Präsident und Trainer der ersten Mannschaft des TuS Sankt Martin, ist Träger des DFB-Ehrenamtspreises 2026 im Fußballkreis Rhein-Mittelhaardt.

Höhepunkt dieser zwei Tage war der Ausflug nach Mainz mit einer Stadionführung in der MEWA-Arena und dem gemeinsamen Besuch des Bundesligaspiels FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart. Dabei waren die Sieger der anderen Fußballkreis im Verbandsgebiet, im Kreis Südpfalz hatte Simone Schramm (TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim) gewonnen. Die Übergabe von Urkunde und Wimpel für besonderes Engagement im Amateurfußball nahm SWFV-Ehrenpräsident Drewitz sonntags in Edenkoben vor.

Neue Tischtennisabteilung

Weber und seine Stellvertreterin Uschi Schmidt sind seit einem Jahr im Amt, in dieser Zeit hat sich viel getan beim TuS. Die Sanierung des Kabinentrakts ist abgeschlossen, der Veranstaltungskalender prall gefüllt: Après-Ski-Party, Ü30-Festival in der Kulturscheune, Kinderfasching, Christbaumsammlung, Martinusfest, Kerwe. Für die älteren Fans gibt es einen Shuttle-Service zu zahlreichen Heimspielen auf dem hoch oben gelegenen Sportgelände, das Sportangebot wächst stetig. Volker Huwe leitet die neue Tischtennisabteilung, die in Kürze am aktiven Spielbetrieb teilnehmen wird. Neu im Programm ist das Montags-Yoga mit Monica Ortega. Leichtathletik, Tanzen, Gymnastik und Turnen werden schon länger angeboten im 1750-Seelen-Dorf, die Mitgliederzahl ist auf über 650 gestiegen. Weber betont: „Das alles ist eine riesige Teamleistung. Zahlreiche helfende Hände bringen sich mit ganz viel Herzblut in die Vereinsarbeit ein.“

Trainer und Vorsitzender beim TuS St. Martin: Christopher Weber. Foto: Weber/oho

Weber wird es nicht langweilig, er verbringt fast jeden Tag auf dem Sportplatz. Nach einem Jahrzehnt als Nachwuchscoach übernahm er 2022 das Traineramt bei der ersten Mannschaft, 2024 klappte es mit der Meisterschaft in der C-Klasse und dem langersehnten Aufstieg. Der dreifache Familienvater arbeitet beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung in Landau. 2024 erlitt er einen Schlaganfall. Deshalb hat er sein Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr beendet, als aktiver Schiedsrichter leitet er nun deutlich weniger Partien. Das Traineramt möchte er im kommenden Jahr abgeben, danach würde er gerne seinen ältesten Sohn Luca bei den B-Junioren der JSG Kalmit coachen. Gemeinsam mit dem TuS Maikammer können alle Jahrgangsstufen von den Bambini bis zu den A-Junioren besetzt werden.

Mannschaft verjüngen

Seit 25 Jahren hat der fußballverrückte Weber eine Dauerkarte auf dem Betzenberg, die beiden Jungs sind immer dabei. Was sagt seine Frau dazu? Weber antwortet lachend: „Bevor unsere siebenjährige Tochter auch noch Fußball spielen will, wird sie ihr ein Pferd kaufen.“ Doch das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht, die Sportfamilie in Sankt Martin hat weitere Themen auf der Agenda.

In der Turnhalle soll noch in diesem Jahr unter Einbeziehung eines Energieberaters die Licht- und Heizungsanlage saniert werden. Die Halle gehört zwar der Ortsgemeinde, wird aber hauptsächlich vom TuS genutzt. Für die kommenden Jahre strebt Weber eine Verjüngung der ersten Mannschaft in der B-Klasse an. Er begründet: „Manche Leistungsträger der vergangenen Jahre sind älter geworden. Doch die Verjüngung mit Talenten aus der nahen Umgebung wird anspruchsvoll, weil wir keinerlei Geld dafür in die Hand nehmen.“

