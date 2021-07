Auch in Königsbach fiel neben weiteren Orten in der Gegend im Juni die Kerwe aus. Um wenigstens für die Jüngsten ein bisschen Kerwestimmung zu zaubern, rief Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp zusammen mit dem Königsbacher Kindergarten St. Johannes zu einem Kreativ-Wettbewerb auf.

„Wir brauchen ja auch ein Angebot für unsere Kinder für die Kerwe dehäm, war unsere Überlegung“, so die Ortsvorsteherin Alexandra Schaupp. Und Kindergartenleiterin Ute Baron war sofort dabei.

Zurzeit besuchen 60 Kinder in drei Gruppen die Einrichtung. Der gute und intensive Kontakt zur Ortsverwaltung besteht nicht erst seit den Corona-Einschränkungen. Die Idee bei dem Wettbewerb war, dass auch die Eltern ihre Kinder beim Basteln und Malen unterstützen. Allerdings hat der Aufruf der Erzieherinnen und der Ortsvorsteherin nur geringe Resonanz hervorgerufen. Baron: „Wir waren schon ein bisschen verwundert, es haben sich nur drei Familien beteiligt. Aber das entspricht irgendwie auch dem Zeitgeist.“

Die Schiffschaukel fehlt

So waren alle drei Künstlerinnen auch Gewinnerinnen. Der geteilte Platz zwei ging an Amilia Engelmann und Mila Kupny. Beide Mädchen hatten die gleiche Idee und gestalteten ein Bild mit Watte. Damit symbolisierten sie die heiß geliebte Zuckerwatte vom Süßigkeitenstand. Die sechsjährige Siegerin Mathilda Schmidt ließ sich zusammen mit Mama Anne Buttermann-Schmidt und ihrer großen Schwester Maja etwas Ausgefallenes einfallen. Ihre Mama erzählt: „Wir überlegten, was die Kinder denn am liebsten auf der Kerwe machen. Und das war, auf der Schiffschaukel zu schaukeln.“

Also bastelte das Trio ein kleines Fahrgeschäft mit zwei Schiffschaukeln aus Papier und Ästen als Tragekonstruktion. Buttermann-Schmidt war es wichtig, damit auch den Erzieherinnen zu zeigen, „dass nicht immer alles an ihnen hängt, sondern wir zu Hause auch etwas gestalten können.“ Indes, sie hat Verständnis für die Eltern, die sich nicht mit ihren Kindern am Wettbewerb beteiligten. „Wir sind momentan ja alle extrem angespannt und eingespannt“, betonte sie.

Ehrenplatz in der Verwaltung

Ortsvorsteherin Schaupp versprach den jungen Künstlerinnen, dass ihre Werke einen Ehrenplatz in der Ortsverwaltung erhalten, sobald die Renovierung abgeschlossen ist. Belohnt wurde die Kreativität mit Freikarten für den Kurpfalzpark für die beiden Zweitplatzierten sowie einer Tageskarte für den Holidaypark für Gewinnerin Mathilda.