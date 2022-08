So manch einer hat im Sommer mit geschwollenen Händen, Füßen oder Krampfadern zu kämpfen. Bei der Hitze steigt auch die Gefahr einer Thrombose, sagt Mathias Wenk, Chefarzt am Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Am Dienstag beantwortet er Leserfragen zum Thema Venen am Telefon.

Etwa 20 Prozent der Menschen in Deutschland leiden darunter, dass sich das Blut in ihren Venen staut. Betroffen sind doppelt so viele Männer wie Frauen, vor allem ältere. Wobei es auch Jüngere treffen kann. Vor allem bei heißen Temperaturen schwellen die Gliedmaßen an. Das hängt zum Beispiel mit Vorerkrankungen wie Gelenkentzündungen, Herz- oder Nierenleiden zusammen, wie Chefarzt Mathias Wenk von der Chirurgischen Klinik mit Schwerpunkt Gefäßchirurgie am Hetzelstift erklärt. Aber auch bei Menschen ohne Vorerkrankung reagieren Venen auf Hitze.

Warum eigentlich? „Wenn es warm wird, versucht unser Körper, seine Kerntemperatur von 37 Grad aufrechtzuerhalten, indem er Blut an die Oberfläche bringt und damit Wärme abgibt. Die Gefäße werden dadurch erweitert“, so der Mediziner. Die Adern auf den Händen würden deutlich sichtbar, ebenso Krampfadern an den Beinen. Schwellungen würden durch Bewegungsmangel begünstigt, da die Muskelpumpe den Blutkreislauf nicht mehr so stark unterstütze.

Bis zur Lungenembolie

Angeschwollene Extremitäten können auch gefährlich werden, so Wenk: „Wenn sie nur an einem Bein oder an einem Arm auftreten, kann das ein Hinweis auf eine Thrombose sein.“ Es sei durchaus normal, wenn der Ring nicht mehr vom Finger geht oder die Gummizüge von Strümpfen sich in die Haut eingraben. „Aber eben nur so lange, wie es auf beiden Seiten vorkommt.“ Schwelle nur eine Extremität an und die andere nur wenig oder gar nicht, „sollte man unbedingt einen Arzt aufsuchen“. Wenn sich Fragmente des Blutgerinnsels lösen, Richtung Herz abgeschwemmt und dann in die Lunge verschleppt werden, kann das sogar zur Lungenembolie führen.

Je nach Ausmaß der Thrombose – ob sie nur den Unterschenkel betrifft oder sogar bis ins Becken reicht – wird mit Medikamenten behandelt. „Früher war das Marcumar, heute gibt es andere, die auch in Tablettenform eingenommen werden können“, berichtet Mathias Wenk. „Die lösen die Thrombose aber nicht auf – das übernimmt der Körper selbst.“ Sie verhinderten aber, dass die Thrombose noch schlimmer oder größer werde.

Unbedingt bewegen

Zudem werde die Schwellung mit Hilfe eines oberschenkellangen Kompressionsstrumpfs bekämpft. „Erweiterte Venen werden zusammengedrückt, was die Fließgeschwindigkeit des Bluts verbessert“, weiß Wenk. Anders als früher dürften Thrombose-Patienten sich nicht dauerhaft ins Bett legen: „Im Gegenteil: Sie sollen sich so viel und oft wie möglich bewegen – mit Strumpf.“ Das sei natürlich bei Hitze nicht immer angenehm. Den Strumpf könne man aber ins Wasser tauchen oder ansprühen und lufttrocknen lassen.

Venengymnastik könne man auch am Schreibtisch machen, im Internet gebe es Anleitungen. Das gelte natürlich auch für all jene, die zwar nicht an einer Thrombose, aber an Hitzeschwellungen litten. Zudem könne man schattige Wege sowie frühe oder späte Tageszeiten für Spaziergänge wählen. Auch Tauchgänge für Arme und Beine, etwa in Kneipp-Becken, seien zu empfehlen, so der Chefarzt. Für lange Reisen empfiehlt er das Tragen eines Kompressionsstrumpfs. Und vorbeugende Thrombosespritzen ab einem Alter von 40 Jahren.

Info

Mathias Wenk ist am Dienstag, 2. August, von 16.30 bis 17.30 Uhr unter 06321/8903-34 bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde zu erreichen.