In Neustadt wird fleißig gebaut. Für drei Projekte werden nun 1,1 Millionen Euro zusätzlich fällig. Warum wird alles teurer? Kann die Stadt nichts dagegen tun?

Im Hauptausschuss geht es oft um viel Geld. Das Gremium bewilligt auf Arbeitsebene und in der Regel geräuschlos, wenn Aufträge rund um Bauvorhaben zu bewilligen sind. Am Dienstagabend waren wieder drei solcher Themen auf der Tagesordnung: Für den Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Geinsheim werden weitere 110.000 Euro benötigt, für die Sanierung der Tribüne im Stadion sind es gar 550.000 Euro mehr und für den Erweiterungsbau der Kita Pestalozzistraße in Lachen-Speyerdorf sind es noch einmal 440.000 Euro zusätzlich. In der Summe also stolze 1,1 Millionen Euro.

Für die Verwaltung daher Grund genug, nicht einfach nur die Mittel beschließen zu lassen. Denn das Gremium steht hinter allen Bauvorhaben und bewilligte auch die Kostensteigerungen. Es gebe „ein Muster und verschiedene Gründe“, die die Mehrausgaben verursachen, erläuterte Baudezernent Bernhard Adams (parteilos). Daher gingen er sowie Maximilian Wienecke (Fachbereichsleiter Gebäudemanagement) und Nina Heeskens (Abteilungsleiterin Bauprojekte und Brandschutz) auf die drei Projekte ein und erklärten die Hintergründe. Adams brachte es so auf den Punkt: „Projekte werden taxiert und auf Jahre verteilt. Und irgendwann merkt man: Das Geld reicht nicht.“ Die Gründe dafür seien, dass „wir alle Gewerke einzeln ausschreiben müssen“. Das koste Zeit, weshalb alle Preissteigerungen spürbar werden. Für ihn sei das alles sehr unerfreulich. Um nicht immer mit dem Wunsch nach „Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel“ in die Gremien kommen zu müssen, überlege die Verwaltung intern, wie sie ihre Abläufe ändern könne. Eine Option sei, bei künftigen Projekten von vornherein einen Aufschlag von zehn Prozent zu berücksichtigen, „denn Zehn-Prozent-Steigerungen sind bei öffentlichen Bauvorhaben normal“. Wienecke verwies auf „verdammt schwierige Zeiten, um zu bauen“, da es „extreme Steigerungen“ gebe.

Die Projekte

Heeskens ging auf die Hintergründe der drei an dem Abend zu beratenden Einzelfälle ein:

Stadion: 2022 sei die Sanierung gestartet, mit dem Kostenziel 2,634 Millionen Euro. Aktuell liege man bei 3,786 Millionen Euro. Bei der Sportanlage sei schon länger alles fertig. Hier habe alles gut funktioniert. Allerdings habe die Stadt beim Tribünengebäude böse Überraschungen erlebt. Es seien unerwartete Schäden an der Stahlbetonkonstruktion und Unterspülungen an der Bodenplatte festgestellt worden. Um alles ordentlich beheben und ausbessern zu können, seien die Arbeiten viel aufwendiger und somit teurer ausgefallen. Da letztlich aber sogar die Standsicherheit der Tribüne gefährdet gewesen sei, habe man aber alle Arbeiten ausführen müssen.

Kita Lachen-Speyerdorf: Hier startete die Stadt 2019 mit einem Kostenrahmen von 2,9 Millionen Euro; aktuell liegt man bei 5,8 Millionen Euro. Die Gründe für diese extreme Kostensteigerung seien vielseitig. Es begann laut Heeskens damit, dass zunächst umfangreichere Arbeiten an der Bodenplatte nötig waren als gedacht, wegen Corona sei dann eine Lüftungsanlage nachträglich eingebaut worden und zudem sei es zu einer Insolvenz des beauftragten Architekturbüros gekommen. Außerdem gab es dann noch Ende August 2023 einen Tornado, „der den Rohbau plattgemacht hat“. Gerade dieser Schaden habe das Projekt deutlich verzögert und verteuert, da der Bau im Prinzip von vorne starten musste.

Feuerwehr Geinsheim: Hier sehen die Zahlen mit 350.000 Euro (beim Start 2025) und jetzt 460.000 Euro bei der Erweiterung des Gebäudes eher moderat aus. Heeskens begründete die Kostensteigerung hier mit Mängeln an der Deckenkonstruktion. „Wenn man an den Bestand geht, kann es immer zu Überraschungen kommen“, so Heeskens.

Die Meinungen

Norbert Schied (CDU) beklagte, dass es um „drastische Steigerungen“ gehe. Für ihn sei zentral: „Kann man daraus etwas lernen?“ Die Stadt müsse etwas unternehmen, um mehr Planungssicherheit zu bekommen. Dem stimmte Wienecke im Grundsatz zu und verwies auf den Zehn-Prozent-Sicherheitsfaktor, den Adams erläutert hatte. Allerdings könne die Verwaltung nicht nach Belieben Puffer einbauen, denn Haushaltsanmeldungen müssten möglichst knapp kalkuliert werden angesichts der Prüfungen durch die Kommunalaufsicht. Und auch bei Förderanträgen „werden Unwägbarkeiten direkt rausgestrichen“, dort würden nur die jeweils aktuellen Planungskosten akzeptiert.

Pascal Bender (SPD) wollte wissen, ob man so manche Entwicklung vielleicht früher hätte erkennen können? Dazu meldete sich der fürs Stadion zuständige externe Planer zu Wort. Er betonte, dass ihm die Steigerungen auch unangenehm seien. Beim Stadion sei im Außenbereich alles glatt gelaufen: „Dort konnten wir vorher alles sehen.“ Bei der Tribüne sei es tatsächlich so, dass man ganz überraschend zwei Bodenplatten entdeckte: „So etwas habe ich noch nie gesehen, das konnte man vorher nicht feststellen.“ Rainer Grun-Marquardt (Grüne) warb für „einen Puffer beim Bauen“: Wenn bei Projekten weiterhin so knapp kalkuliert werde, „werden wir immer wieder hier so sitzen“.

Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) warnte davor, nur auf „Haushaltskosmetik“ abzuzielen und sich auf einen Zehn-Prozent-Puffer zu freuen. Das grundsätzliche Problem gehe tiefer und sei aus seiner Sicht riesig. Kommunen müssten sich ans öffentliche Vergaberecht halten und jede Aufgabe bei Bauvorhaben einzeln ausschreiben. Die freie Wirtschaft könne hingegen Generalunternehmer beauftragen, die dann auch das Risiko zu tragen hätten. „So aber liegt das Risiko mit Blick auf Kostensteigerungen komplett bei uns“, so Weigel. Für ihn stelle sich die Frage, „ob wir uns das so weiter leisten können“. Erkennbar werde die Problematik auch beim Thema Förderungen: Gefördert werde nur auf Basis der Planung. Wenn sich über die Zeit bis zur Genehmigung und dann der Realisierung aber die Zahlen änderten, erfolge bei der Förderung keine entsprechende Anpassung. „Das ist nicht rund und nicht mehr zeitgemäß“, beklagte Weigel. Noch dazu sitze die Kommunalaufsicht der Stadt im Nacken und hinterfrage geplante Ausgaben. Das sei eine sehr schwierige Gemengelage.