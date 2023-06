Rund 70 engagierte Bürger kümmern sich in Haßloch um kleine öffentliche Grünflächen: Die Baumscheibenpaten bepflanzen und bewässern die Mini-Grüninseln. Zu ihnen gehört Werner Dachtler aus der Richard-Wagner-Straße. Jetzt hat er sich über eine Mähaktion der Gemeinde geärgert.

Seit Jahren suche das Umweltdezernat Bürger, die Patenschaften für die Baumscheiben übernehmen. Man könne deutlich den Unterschied zu den Grünflächen sehen, die von der Gemeinde gepflegt würden, schreibt Dachtler an die RHEINPFALZ. Jetzt habe er aber in der Richard-Wagner-Straße mit Entsetzen festgestellt, „dass, wohl um einen Bewässerungssack anzubringen, an dem im ganzen Großdorf am besten mit Gießwasser versorgten Baum die wunderschöne Bepflanzung sinnfrei abgemäht wurde“. Da frage man sich als engagierter Bürger schon, ob es wert sei, „so viel Zeit, Geld und Engagement zu investieren, wenn die Gemeindeverwaltung selbst die Bemühungen konterkariert“.

187 Bewässerungssäcke

Die Gemeindeverwaltung betont, es sei sicherlich nicht die Absicht der Gärtner des Bauhofs, Baumscheibenpaten zu verärgern. Denn die Gemeinde schätze den Einsatz der Bürger sehr, die eine Patenschaft für eine Grüninsel übernommen haben, so Pressesprecher Marcel Roßmann auf Anfrage der RHEINPFALZ. Zum Schutz der Jungbäume seien wieder Bewässerungssäcke angebracht worden. Insgesamt handle es sich um 187 Säcke im Ortsgebiet, so auch in der Richard-Wagner-Straße. Die Bewässerungssäcke, die bei der regelmäßigen Wasserzufuhr helfen, werde nach seinen Angaben in der Gemeinde seit 2018 aufgestellt. Sie kämen vorwiegend bei Jungbäumen an Straßenbaumbeeten (Baumscheiben) zum Einsatz. Denn dabei handle es sich in der Regel um Standorte, die Bäumen „extrem viel abverlangen“: Dort gebe es wenig Raum für Wurzeln, außerdem Trockenheit, Hitze durch Abstrahlung von der Straße, Abgase und Verdichtung.

„Kein sinnfreies Abmähen“

Von einem „sinnfreien Abmähen“ könne beim Anbringen der Bewässerungssäcke aber nicht die Rede sein, betont der Pressesprecher. Wenn erforderlich, werde ein kleiner Teil rund um den Jungbaum freigeschnitten, um den 100 Liter fassenden Bewässerungssack anzubringen und aufzustellen. Durch kleine Perforationslöcher werde das Wasser kontinuierlich an den Baum abgegeben. Dadurch werde sichergestellt, dass das Wasser langsam den in der Regel trockenen Boden aufweicht, kontinuierlich Wasser nachkommt und somit eine durchgehende Bewässerung des kompletten Wurzelballens ermöglicht. Ein Nachfüllen sei in der Regel erst nach etwa einer Woche nötig. Zur Bewässerung des öffentlichen Grüns seien die Gärtner des Bauhofs derzeit täglich unterwegs, auch an den Wochenenden.