Die Idee geht dem Neustadter Dekan Andreas Rummel schon lange im Kopf herum. Corona hat dem Ganzen Schub verliehen, weil viele Taufen ausfallen mussten. Warum also nicht endlich ein ganz besonderes Tauffest feiern? Nicht im kirchlichen Raum, sondern im Freien, genau gesagt im Neustadter Stadionbad. Mit ganz vielen Kindern.

In schwarzer Badehose?

Am 17. Juli ist es nun soweit. Die Eltern von über 600 möglichen Täuflingen im Alter von 0 bis 14 Jahren wurden vorab angeschrieben, letztlich sind es 30 Kinder, die dann in die kirchliche Gemeinschaft aufgenommen werden. Damit einher gehen 300 Familienangehörige als Gottesdienstbesucher, „die absolute Obergrenze“, wie Rummel sagt und sich gleichzeitig über diese Anzahl an Rückmeldungen freut.

Während in Haßloch eine Woche später eine richtige Seetaufe stattfindet, steigen die Pfarrerinnen, Pfarrer und Gemeindediakone der Stiftskirche, der Martin-Luther-Kirche und der Kirchengemeinde Gimmeldingen nicht ins Wasser. Insofern müsse er nicht überlegen, ob der Talar nass wird oder eine schwarze Badehose eine Alternative wäre, meint der Dekan und lacht. Das Tauffest wird sich in dem Carré des Neustadter Schwimmclubs abspielen, daneben läuft der ganz normale Badebetrieb. An fünf Taufstationen mit Kelch und Schale werden je sechs Kinder getauft.

Viele helfen mit

Rummel ist ein bisschen stolz auf die Unterstützung von außen. Der Schwimmclub helfe, die Stadtwerke hätten die Idee unterstützt, ebenso die Pächterin des Kiosks. Für Musik sorge die junge Kirchenmusiker-Band „Inspiration“ aus dem Dekanat Bad Dürkheim. Im Anschluss an den Gottesdienst könnten die geladenen Gäste dann am Familienfest des SCN im Stadionbad teilnehmen. Ähnlich toll sei es an Weihnachten gewesen, als die Neustadter Feuerwehr alles gegeben habe, um den Familiengottesdienst in der Hauptfeuerwache zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Dass ein Taufgottesdienst außerhalb der Kirche gefeiert wird, ist für den Dekan nicht außergewöhnlich. Nur ein Problem drückt Andreas Rummel: Dass es immer weniger Menschen gibt, die das Patenamt übernehmen können. Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft in einer Kirche der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen – angesichts der rückläufigen Mitgliederzahlen keine Selbstverständlichkeit mehr.