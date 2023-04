Die Stadtverwaltung ist am Freitag, 14. April, ab 12.30 Uhr bis in den Abend aufgrund von Wartungsarbeiten an der Telefonanlage telefonisch nicht zu erreichen. Wie sie weiter mitgeteilt hat, betrifft das ebenso die städtischen Gesellschaften Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN), Tourist, Kongress und Saalbau GmbH (TKS) sowie die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG). Bereits am Mittwoch, 12. April, wird ab 15 Uhr die Telefonanlage der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) gewartet. Sie ist aus diesem Grund bis etwa 17.30 Uhr ebenfalls telefonisch nicht erreichbar.