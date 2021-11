2,55 Millionen Euro wird die Stadtverwaltung in Ausbau und Umgestaltung der Talstraße zwischen Fröbel- und Gipserstraße samt Kohlplatz und Klausengasse investieren. Vor einer Woche haben die auf zwei Jahre angelegten Bauarbeiten begonnen. Und schon schieben die ersten Neustadter Frust. Wilfried Dechau geht es beim Anblick des kleinen Kohlplatzes so. Er schreibt: „Das war mal ein netter kleiner, baumbestandener Dreiecksplatz. Jetzt ist er kahl. Die Bäume sind weg. Der Blick ist frei auf die Erbärmlichkeit der Hausreihen entlang der Straßen. Was auch immer dort geplant wurde – wäre es nicht möglich gewesen, erstmal das wichtige bisschen Natur zu schützen?“

„Schlechte Perspektive“

Im Rathaus kann Stadtpressesprecher Tobias Grauheding die Situation erklären. Dass die Bäume gefällt worden sind und die Fällung im Zusammenhang mit dem Großprojekt Talstraße steht, kann er nur bestätigen. Konkret seien dort fünf Ahorn-Bäume gestanden, so Grauheding. Die Planer hätten sich rund um das Straßenprojekt, das ja auch die Umgestaltung des kleinen Kohlplatzes beinhalte, intensiv mit diesen fünf Bäumen befasst. Am Ende stand die Empfehlung, diese zu fällen: „Sie hatten alle eine schlechte Wachstumsperspektive. Die Bäume stagnierten in ihrer Entwicklung. Für Fachleute war nicht zu übersehen, dass für sie dort schlechte Bedingungen herrschten.“

Grauheding will aber die Anwohner und alle Neustadter Naturfans beruhigen: „Der Kohlplatz soll auch nach der Umgestaltung eine Grünfläche bleiben.“ Das heißt: Es werde auf jeden Fall Neupflanzungen geben. „Und dann wird darauf geachtet, dass dort Bäume hinkommen, die besser wachsen und gedeihen können.“ Das klingt doch vielversprechend. Bis dahin ist jedoch noch etwas Geduld gefragt. Denn wie schon erwähnt: Die Umgestaltungsarbeiten haben ja gerade erst begonnen.