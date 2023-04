In gleich mehreren Fällen gaben sich laut Polizeibericht Betrüger am Dienstag zwischen 14 Uhr und 15.45 Uhr in Haßloch am Telefon als Polizeibeamte aus. Sie erzählten den Angerufenen, dass in der Nähe ein Einbruch stattgefunden habe und es Hinweise auf weitere Taten gebe. Sie wollten Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen bei den Leuten abholen und sicher verwahren. Die Senioren und Seniorinnen erkannten laut Polizei die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche rechtzeitig, sodass es zu keinem finanziellen Schaden kam. Die Polizei informiert, dass sie niemals um Geldbeträge bittet oder dazu auffordert, Geld oder Wertsachen herauszugeben.