Die Polizei warnt: Aktuell kommt es im Bereich Haßloch und in der Verbandsgemeinde Deidesheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Unbekannte täuschen demnach Notlagen von Angehörigen vor, machen falsche Gewinnversprechen oder geben sich als Staatsanwälte oder Polizisten aus, um von ihren potenziellen Opfern Bargeld oder Wertgegenstände zu erbeuten. Die Polizei bittet die Bürger, mögliche ungewöhnliche Beobachtungen in Haßloch oder der VG Deidesheim zu melden. Der Aufruf richtet sich ausdrücklich auch an Bankmitarbeiter, denen auffällt, dass ältere Personen ungewöhnlich hohe Beträge abheben wollen. Die Polizeiinspektion Haßloch ist unter Telefon 06324 9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu erreichen.