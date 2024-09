Am Donnerstag, 12. September, findet der bundesweite Warntag statt. Der Aktionstag dient dazu, jährlich in ganz Deutschland Warnmittel zu erproben und zu prüfen. Die Stadt Neustadt beteiligt sich an dem bundesweiten Warntag durch die Auslösung der stationären Sirenen im kompletten Stadtgebiet. Dazu zählen auch die 20 Sirenen, die erst im vergangenen Jahr neu installiert wurden.

Um 11 Uhr ertönt laut Mitteilung der Stat das Signal (auf- und abschwellender Ton, Dauer: 1 Minute). Um 11.45 Uhr erfolgt die Entwarnung mittels eines einminütigen Dauertons. Sprachdurchsagen werden an diesem Warntag nicht erprobt. Dies wird, wie bereits im vergangenen Jahr, in einer gesonderten Alarmübung für Neustadt im letzten Jahresquartal stattfinden, so die Stadt.

Auch über die Apps „Nina“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „Katwarn“ sowie das „Cell Broadcast-System“, eine über die Mobilfunknetze übermittelte Nachricht, wird zentral durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) eine Probewarnmeldung versendet.