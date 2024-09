Pünktlich um 11 Uhr schrillten am Donnerstag alle Sirenen im Neustadter Stadtgebiet los. Es war ziemlich laut. Und das ist auch das, was sich die für den Katastrophenschutz Verantwortlichen bei der Stadt erhofft hatten. „Es gab keine Probleme und keine Hinweise, dass eine der 34 Sirenen in Kernstadt und Weindörfern nicht funktioniert hätte“, sagte eine Sprecherin der Verwaltung am Nachmittag auf Anfrage. Der Warntag fand bundesweit statt. Die Aktion sollte ein Testlauf sein, ob die Bürger über die zur Verfügung stehenden Warnmittel auch erreicht werden können. Die Stadt Neustadt hatte als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Ahrtal ihr Schutzkonzept überarbeitet. Um die Bürger besser warnen zu können, wurden vergangenes Jahr 20 leistungsstarke Sirenen installiert. Die Kosten für die Sirenen lagen bei rund 400.000 Euro, weitere 100.000 Euro waren für die Alarmierungstechnik fällig.