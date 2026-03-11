Die Stadt Neustadt beteiligt sich mit der Feuerwehreinsatzzentrale sowie der Abteilung Brand- und Katastrophenschutz am landesweiten Warntag am Donnerstag, 12. März. Ziel sei es, die bestehenden Warnsysteme zu testen und die Bevölkerung für den Katastrophen- und Zivilschutzfall zu sensibilisieren, teilt die Verwaltung mit. Die Probewarnung wird gegen 10 Uhr in ganz Rheinland-Pfalz ausgelöst. Zu den Warnmitteln gehören Sirenen, Text-Meldungen aufs Handy (Cell-Broadcast), eigens installierte Warn-Apps (Nina, Katwarn) sowie das Radio. Gegen 10.45 Uhr erfolgt eine Entwarnung über dieselben Kanäle. Der Warntag sei auch ein wichtiger Testlauf für die städtischen Sirenen, heißt es in einer städtischen Mitteilung von Mittwoch. Das Neustadter Sirenennetz wurde 2023 grundlegend modernisiert, um die Warnabdeckung im Stadtgebiet – einschließlich der Ortsteile – zu verbessern. Die meisten Sirenen sind demnach für alle moderne Alarmierungssysteme ausgelegt. Gewarnt wird mittels eines auf- und abschwellenden Heultons, bei der Entwarnung ertönt ein gleichbleibender Dauerton.