Zwar konnten die neuen Sirenen bislang nicht installiert werden, trotzdem wird es in Neustadt und seinen Ortsteilen am heutigen bundesweiten Warntag hier und dort laut. Die Stadt beteiligt sich mit ihren alten Sirenen, sofern diese noch funktionieren. Um 11 Uhr zu hören sein wird daher „ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton“, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hatte. Auch auf anderen Kanälen wird um 11 Uhr Warnalarm ausgegeben. Beispielsweise schlagen Mobiltelefone an, auch wenn dort keine Warnapp wie Katwarn installiert ist.