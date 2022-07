Um die Bürger bei Notfällen besser alarmieren zu können, will die Stadt Neustadt ihr Warnsirenennetz erneuern. Da die Preise zwischenzeitlich gestiegen sind, hat der Stadtrat am Dienstagabend weitere Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 Euro genehmigt. Eine Firma aus Hagen bekam den Zuschlag zur Errichtung des Sirenenwarnsystems. Die Gesamtkosten liegen bei rund 401.000 Euro. Auf Nachfrage von Gisela Brantl (SPD), wann das Vorhaben umgesetzt werde, sagte Oberbürgermeister Marc Weigel: „Wir versuchen, das zu beschleunigen, können aber nicht garantieren, ob das Projekt noch 2022 zum Abschluss kommt.“ Laut Verwaltung soll Ende November mit der Montage der neuen Sirenen begonnen werden.