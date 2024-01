Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass in der Neustadter Stangenbrunnengasse 2022 gebaut wurde, hatte Einfluss das Parken in der Landschreibereistraße. Nicht jeder verstand jedoch, was noch erlaubt war. Zwei Fälle sind vor dem Stadtrechtsausschuss gelandet.

Die Landschreibereistraße in Neustadt ist normalerweise eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Es darf nur auf eingezeichneten Plätzen geparkt werden. Wegen der Erneuerung der Stangenbrunnengasse zwischen Hauptstraße und Hetzelstraße