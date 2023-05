Der Förderverein der historischen Wappenschmiede in Elmstein öffnet zum „Deutschen Mühlentag“, Pfingstmontag, 29. Mai, und am Sonntag, 4. Juni, die Pforten seines wasserbetriebenen Hammerwerks zu einem Tag der „Offenen Werkstatt“. Gäste können den historischen Ort besichtigen oder die Mitmachangebote zwischen Hammer und Amboss wie Nagelschmieden wahrnehmen. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es Schmiedevorführungen und einige Informationen zur Geschichte und Technik der Wappenschmiede. Wer Interesse an einem Schmiedekurs hat, kann sich bei Thomas Edrich in der Wappenschmiede melden. Um den Förderverein weiterhin am Leben zu erhalten, bitten die Verantwortlichen um Spenden. Die zwischenzeitlichen Bauarbeiten – insbesondere im Bereich der Sägemühle – haben die Kosten explodieren lassen, da „unvorhersehbarer Bauschäden“ beseitigt werden mussten. Die Wappenschmiede befindet sich in der Möllbachstraße 5-7, direkt unterhalb der stauferzeitlichen Burgruine am westlichen Ortsausgang Elmsteins.