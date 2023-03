Der Förderverein der historischen Wappenschmiede in Elmstein öffnet wieder regelmäßig jeweils am ersten Sonntag eines Monats die Tore des wasserbetriebenen Hammerwerks.

Beim Tag der „Offenen Werkstatt“ und bietet der Verein Besuchern ein elementares Erlebnis rund um Feuer und Amboss. Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es Schmiedevorführungen und Informationen zur Geschichte und Technik der Wappenschmiede, sowie für große und kleine Menschen Gelegenheit, die eigene Geschicklichkeit im Umgang mit Hammer und Amboss beim Schmieden von Nägeln unter Beweis zu stellen. Sie haben dann auch die Gelegenheit, einen Blick in die inzwischen wiederhergestellte historische Einblatt-Sägemühle aus dem Jahr 1890 zu werfen. Es dürfte die letzte Säge dieser Art in der Pfalz sein. Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird das Sägegatter zudem in Betrieb zu sehen sein. Das Schmiedeteam mit Klemens, Markus und Thomas steht für alle Fragen rund ums Handwerk zur Verfügung, über Termine von Schmiedekursen informiert Thomas Edrich.

Schäden verursachen hohe Kosten

Wie immer ist der Eintritt zur „Offenen Werkstatt“ frei, doch Spenden sind für die weitere Erhaltung und bauliche Instandsetzung der Wappenschmiede mit Sägemühle willkommen. Die Erlöse aus dem Verkauf der angebotenen Schriften über die Schmiede und den Speyerbach landen zusammen mit Einnahmen für die bedruckten 300ml-Tassen ebenso im Spendentopf des Fördervereins. Mit im Angebot ist die 26. Ausgabe der „Elmsteiner Heimatschrift“, die unter anderem einen Beitrag über die Wappenschmiede enthält. Der Förderverein freut sich über jede noch so kleine Spende, da die zwischenzeitlichen Baumaßnahmen – insbesondere im Bereich der Sägemühle – erhebliche Kosten verursacht haben. Vor allem die Beseitigung unvorhersehbarer Bauschäden hat den Förderverein sehr viel Geld gekosten. Die Wappenschmiede ist in der Möllbachstraße 5-7 in Elmstein zu finden, direkt unterhalb der stauferzeitlichen Burgruine am westlichen Ortsausgang.