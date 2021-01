Kaum hat das neue Jahr begonnen, stellt sich wieder die Frage: Wohin mit dem ausgedienten Weihnachtsbaum? Wann und wo die Christbäume abgeholt werden, hat der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt aufgelistet. Auch neue Sammelstellen werden eingerichtet.

Für alle Neustadter Bürger, die ihren Weihnachtsbaum nicht selbst kompostieren können oder wollen, bietet der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) wieder eine Weihnachtsbaumsammlung an. Bis Mittwoch, 6. Januar, richtet der ESN zentrale, durch Hinweisschilder gekennzeichnete Sammelstellen ein. Ab diesem Zeitpunkt können die Bäume bis spätestens Samstag, 9. Januar, 9 Uhr, zur Abholung bereitgelegt werden. Ab dann werden sie eingesammelt.

In diesem Jahr können wegen Corona die Bäume nicht, wie in den vergangenen Jahren in einigen Ortsteilen, an der Haustür abgeholt werden. Sie müssen in allen Abfuhrbezirken zu den Sammelstellen gebracht werden. Neu dabei ist im Bezirk Kernstadt II der Sammelpunkt Parkplatz Bachgängel neben der Rittergartenstraße 6 sowie in Lachen-Speyerdorf vor der Grundschulturnhalle im Hambacher Weg.

Diese Regeln gelten

Darüber hinaus gibt es auch weitere Hinweise zu beachten: Christbaumschmuck wie Kugeln und Lametta muss vollständig entfernt werden. Bäume oder Zweige dürfen nicht in Kunststofftüten verpackt werden. Wer Abfall bei den Sammelstellen ablädt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeldern bis zu 500 Euro geahndet werden. An den Sammelstellen muss auf die geltenden Hygieneregeln geachtet werden. Weihnachtsbäume können auch direkt zum Wertstoffhof, Nachtweide 7 B, gebracht, Zweige und Äste auch in die Biotonne gegeben werden.

Das eingesammelte Material wird laut dem ESN zur Firma Zeller nach Mutterstadt gebracht und dort mit anderen Grünabfällen kompostiert. Der fertige Kompost kann eingesetzt werden, um den Boden zu verbessern.

Info