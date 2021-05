Planer haben geprüft, ob Menschen künftig mit der Gondel statt mit dem Auto hoch zum Hambacher Schloss kommen können. Ob eine Seilbahn wirtschaftlich rentabel und technisch umsetzbar wäre. Das Ergebnis steht fest. Bekannt sind auch die Bedingungen dafür.

Wer zum Hambacher Schloss möchte, hat derzeit vier Möglichkeiten: hochwandern, hochradeln, den Bus nehmen oder mit dem Auto hochfahren. Letztere Option könnte aber unter anderem dafür sorgen, dass bei der Parkplatzsuche Zeit verloren geht. Dies dürfte möglicherweise bald der Vergangenheit angehören, da nach Alternativen gesucht wird.

So haben sich Planer mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine Seilbahn Einheimische und Touristen zum Hambacher Schloss befördern kann. Besser gesagt, ob die Idee im Einklang mit dem Denkmal- und Naturschutz technisch umsetzbar und finanzierbar wäre. Nun steht das Ergebnis der Machbarkeitsstudie fest, die Vertreter der Spiekermann Ingenieure GmbH in der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend präsentierten.

Ihr Fazit: Einer Seilbahn steht nichts im Wege. Sofern die Talstation am Parkplatz Dammstraße eingerichtet würde, sodass die Trasse auf einer Länge von knapp 1,2 Kilometer diagonal zum geschichtsträchtigen Ort hinaufführen würde. Der wesentliche Vorteil des Standortes: Es müssten keine Bauwerke im Naturschutzgebiet errichtet werden. Dafür müssten aber im Vorfeld Privatgrundstücke erworben werden. Aus Sicht der Planer dürfte es das größte Hindernis darstellen, alle Eigentümer zum Verkauf zu bewegen.

Verkehr soll reduziert werden

Darüber hinaus wären zwar nur wenige Anwohner direkt von der Anlage betroffen, jedoch wären sie einer höheren Belastung ausgesetzt. Und zwar den ganzen Tag über, da je nach Saison ein zwölf- beziehungsweise neunstündiger Betrieb angepeilt werden dürfte.

Klar ist auch, dass der Weg zum Ausflugsziel für den Autoverkehr gesperrt werden müsste. Wobei das für Hambacher wie Musik in den Ohren klingt. Denn so, wie die Situation ist, soll es nicht bleiben. Was auch für Stadt- und Ortsverwaltung der Grund ist, sich mit einem alternativen Pendelverkehr zu beschäftigen. Stand heute fahren nach Abgaben der Planer an besucherstarken Tagen bis zu 1000 Autos hoch zum Ausflugsziel. Da nicht alle in Schlossnähe einen Stellplatz finden, herrscht im Weindorf ein hoher Parkdruck. Nicht umsonst wirbt eine Bürgerinitiative für schwebende Kabinen-Lifte in Hambach, um dem Problem Herr zu werden.

Kapazitäten sind begrenzt

Ausgeklammert von der möglichen neuen Verkehrsregelung wurden die Reisebusse, die mit jeder Fahrt einen Schwung an Besuchern bringen. Zumal sie so anderen Gästen den Platz in der Seilbahn überlassen. Denn die Kapazitäten sind begrenzt. Bis zu 55 Personen sollen in eine Kabine passen, die Pendelbahn könnte maximal 550 Besucher pro Stunde befördern.

Derzeit machen sich geschätzt 250.000 Gäste jährlich auf den Weg zum Hambacher Schloss. Ganz gleich, ob sie das Museum besuchen, an einer Veranstaltung teilnehmen oder einfach nur die Attraktion sehen möchten. Die Planer gehen davon aus, dass bald die 300.000-Besucher-Marke überschritten werden dürfte. Zumal die Seilbahn zusätzliches Publikum anlocken dürfte.

Wie viel der Betrieb jährlich kosten würde

Um den Traum von einer Seilbahn zum Schloss wahr werden zu lassen, müssten grob geschätzt 20 Millionen Euro investiert werden. Anschließend dürften für den Betrieb der Anlage rund 950.000 Euro im Jahr nötig sein. Um ihn kostendeckend beziehungsweise mit einem Plus führen zu können, sollte eine Fahrkarte laut Planer drei Euro kosten.

Nach dem Gesagten sprachen sich die Lokalpolitiker mehrheitlich dafür aus, die Idee eines Seilbahnprojektes weiterzuverfolgen. Sowohl der Stadtrat als auch der Ortsbeirat Hambach, der eigens für diesen Tagesordnungspunkt gekommen war. Allerdings ist es laut Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) unwahrscheinlich, dass die Stadt als Investor und Betreiber der Anlage auftreten wird. Unter anderem weil Grundstücksbesitzer schon zu erkennen gegeben haben, dass sie gegen das Projekt sind. Und das Vorhaben könnte ebenso gut von einem Unternehmen umgesetzt werden.

Elektrobusse als Zwischenlösung

Und so schön sich die Idee einer Seilbahn für Befürworter des Projektes anhören dürfte, wäre es noch ein weiter Weg bis zu ihrer Realisierung. Bei einem optimalen Verlauf dürften bis zu fünf Jahre vergehen, meinten die Planer. Wenn juristische Schritte eingeleitet werden, wesentlich länger. Da die Hambacher aber möglichst schnell entlastet werden sollen, sprach sich der Stadtrat für eine Zwischenlösung aus.

Die Arbeitsgemeinschaft Hambach – bestehend aus den Firmen HJP planer, Compass und BSV – legte dar, welche Vorteile es hätte, Menschen mit Bussen zum Schloss zu befördern. Mit Elektro-Shuttles, die bis zu 90 Personen im Zehn-Minuten-Takt hoch zum Ausflugsziel fahren.

Auch die Arbeitsgemeinschaft wählte den Parkplatz Dammstraße als Startpunkt, der sowohl bei einem Shuttle-System als auch bei einer möglichen Seilbahn erweitert werden müsste. In beiden Fällen ist die Errichtung eines Parkhauses möglich, um sich nicht allzu sehr in der Fläche ausbreiten zu müssen.

Wie es nun weitergeht

Die Planer sprachen beim Shuttle von einem rund vier Kilometer langen Rundweg, der mehrere Haltestellen im Ort vorsehe. Um die Besucher nach ihrem Schlossbesuch für einen Aufenthalt im Ort gewinnen zu können, damit sie in die Geschäfte und Lokale gehen. Das könne dadurch gelingen, indem sie im Bus mit Informationen zu Hambach und zum Schloss versorgt werden.

Nach derzeitigem Stand rechnen die Planer mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 420.000 Euro für den Elektrobus-Betrieb. Die Fahrtkosten könnten 1,50 Euro betragen. Nun soll das Ganze in einem Entwicklungskonzept zusammengefasst werden, worüber 2021 gesprochen werden soll.

So oder so: Die Hambacher dürften sich freuen, dass Projekte vorangetrieben werden, die den Verkehr im Ort reduzieren sollen. Wie SPD-Fraktionssprecher und stellvertretender Ortsvorsteher Pascal Bender erklärte, „haben es die Hambacher nämlich satt“.